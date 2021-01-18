Взимку часто користуємося кремом. Але іноді навіть найкращий засіб не працює, якщо застосовуєте його неправильно. Які найпоширеніші помилки робимо при нанесенні крему?
Непідготовлена шкіра. Тільки на чистій шкірі крем для обличчя працюватиме на сто відсотків, але не завжди простого умивання буде достатньо — пори можуть дуже глибоко забитися. Визначити, чи добре ви очистили шкіру, можна за допомогою ватки. Змочіть шматочок водою, відіжміть і проведіть ним по шкірі. Вата чиста — можна наносити крем. З народних засобів очищення використовуйте парову ванночку. Вилийте в тазик окріп, схиліть над ним голову, і, накривши рушником, потримайте 10 хв. Можна додати хвойні голки — така ванночка розслабляє. Потім вмивайтеся теплою водою.
Товстий шар. У випадку з кремом для рук або обличчя щедрість для шкіри — зайва. У вас просто швидше закінчиться засіб. Шкіра вбере в себе стільки, скільки їй потрібно. До того ж через товстий шар утворюється плівка, яка не дає шкірі нормально дихати.
Роками не міняєте догляд. Шкіра швидко звикає до корисних компонентів, які містить крем, і з часом він перестає діяти. Щоб такого не відбувалося, раз на 2–3 місяці влаштовуйте шкірі відпочинок від будь-яких засобів, наприклад, для омолодження. Шкірі теж потрібна «дієта», щоб знову почати сприймати вітаміни. Перейдіть на деякий час на дитячий крем, а потім поверніться до улюбленого засобу.
Холодний крем. Багато хто зберігає крем в холодильнику, вважаючи, що так засіб прослужить довше. Можливо. Але наносити на шкіру холодним не варто — ефективність такого знижується. За годину до використання дістаньте засіб з холодильника.
Перед сном. Зимовий крем — жирний, щоб повністю ввібратися в шкіру, йому потрібен час. Щоб не витерти всі вітаміни об наволочку, перш ніж відправитися спати, дайте крему ввібратися та подіяти — наносьте за 40 хв. до сну.
Підготувала Діана ШЕПЕЛЬ.
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