Взимку часто користуємося кремом. Але іноді навіть найкращий засіб не працює, якщо застосовуєте його неправильно. Які найпоширеніші помилки робимо при нанесенні крему?

Непідготовлена ​​шкіра. Тільки на чистій шкірі крем для обличчя працюватиме на сто відсотків, але не завжди простого умивання буде достатньо — пори можуть дуже глибоко забитися. Визначити, чи добре ви очистили шкіру, можна за допомогою ватки. Змочіть шматочок водою, відіжміть і проведіть ним по шкірі. Вата чиста — можна наносити крем. З народних засобів очищення використовуйте парову ванночку. Вилийте в тазик окріп, схиліть над ним голову, і, накривши рушником, потримайте 10 хв. Можна додати хвойні голки — така ванночка розслабляє. Потім вмивайтеся теплою водою.

Товстий шар. У випадку з кремом для рук або обличчя щедрість для шкіри — зайва. У вас просто швидше закінчиться засіб. Шкіра вбере в себе стільки, скільки їй потрібно. До того ж через товстий шар утворюється плівка, яка не дає шкірі нормально дихати.

Роками не міняєте догляд. Шкіра швидко звикає до корисних компонентів, які містить крем, і з часом він перестає діяти. Щоб такого не відбувалося, раз на 2–3 місяці влаштовуйте шкірі відпочинок від будь-яких засобів, наприклад, для омолодження. Шкірі теж потрібна «дієта», щоб знову почати сприймати вітаміни. Перейдіть на деякий час на дитячий крем, а потім поверніться до улюбленого засобу.

Холодний крем. Багато хто зберігає крем в холодильнику, вважаючи, що так засіб прослужить довше. Можливо. Але наносити на шкіру холодним не варто — ефективність такого знижується. За годину до використання дістаньте засіб з холодильника.

Перед сном. Зимовий крем — жирний, щоб повністю ввібратися в шкіру, йому потрібен час. Щоб не витерти всі вітаміни об наволочку, перш ніж відправитися спати, дайте крему ввібратися та подіяти — наносьте за 40 хв. до сну.

Підготувала Діана ШЕПЕЛЬ.