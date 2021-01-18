Православні та греко-католики 19 січня святкують Богоявлення, Хрещення Господнє. В той час, коли Іван Хреститель проповідував на берегах Йордану та хрестив людей, до нього прийшов Ісус із Назарета, аби теж хреститися. Хрещення у воді було й до появи християнства, але саме з моменту хрещення Христа цей обряд перетворюється на таїнство. Таїнство, в якому змиваються всі гріхи. Безгрішний Христос не змив гріхи, бо не мав їх, але освятив усі води світу. Писання розповідає, коли Христос виходив із води, то розкрилися Небеса й на Нього у вигляді голуба спустився Святий Дух та почувся голос з неба: «Це Син Мій улюблений…» Свято називається Богоявленням, бо саме в цей момент Бог явив себе людям як Трійця: Отець, що говорив з неба, Син і Святий Дух у вигляді голуба.

Римо-католики згадують 21 січня святу Агнесу, яка жила в Римі на зламі ІІІ–IV ст. та була вбита у віці 12 років під час переслідування християн. Вік святої було визначено на підставі дослідження мощей, які зберігаються в Римі. Її ім’я перекладається з латини як «цнотлива», або «ягничка», тож атрибутом Агнеси є ягня, що символізує чистоту.

Лютерани 23 січня відзначають Третю неділю перед страсним часом. Хоча 23 – це субота, але в літургіці день починається з вечора. Саме з цього дня розпочинаються готування до Великого посту – часу розмірковувань над Страстями Господніми та слідування за Ісусом.

Греко-католики 23 січня згадують Пратулинських мучеників. Коли Російська імперія поширила свою владу на територію Правобережної України, то активно почала проводити репресивні дії проти греко-католиків, змушуючи їх переходити в православ’я. У 1874 р. в с.Пратулин (сучасна Польща) царські солдати за відмову віддати ключі від церкви розстріляли 13 мирян, котрі разом із іншими селянами не давали захопити храм.

Марина ЧОРНА, релігієзнавець.