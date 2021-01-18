Ірина ГОЛУБІНСЬКА з Київщини зелений борщ зі свіжого щавлю варить цілий рік. Адже вирощує цю культуру не лише на дачній ділянці, а й на утепленій лоджії.

Розповідає, що взимку це можна робити двома способами: з насіння та кореневищ. Останній дозволяє отримати врожай свіжої зелені швидше, але для цього потрібно мати земельну ділянку, де щавель росте. Дачниця восени викопує на городі 2–4-річні корені з великою кількістю бруньок і пересаджує в ємності, заповнені суглинистим родючим ґрунтом. Удома в Ірини Костянтинівни щавель росте в дерев’яних ящиках висотою 20 см, що обов’язково мають отвори для виходу зайвої води. А розміщує їх на утепленій лоджії. Висаджує кореневища похило з відстанню 6–8 см між рядками та 3–5 см у рядку. Довге коріння можна вкорочувати до 10 см. Засипає землею до верхівкової бруньки. Температура повинна бути 16–20 градусів. При такому способі вирощування зелені на підвіконні листя можна зрізувати 3–4 рази за сезон.

Можна проростити щавель і з насіння. Однак аби швидше зійшло, його потрібно перед посадкою проростити. Пані Ірина висіває насіння в борони глибиною 1 см. Оптимальна відстань між рядами – не менше 7 см. Для прискорення сходів ящики накриває плівкою. Вже за тиждень з’являться перші паростки. Аби зелень краще наростала, один-два рази на місяць підживлює комплексним добривом.

Основна умова для успішного вирощування щавлю – регулярний полив. А ще важливо розмістити ємності з посівами не на протязі. Сіянці слід час від часу проріджувати. Між рослинами має бути не менше 4 см. Аби щавель краще ріс, необхідно забезпечити йому додаткове освітлення. Використовує для цього лампи денного освітлення.

Коли листя досягне висоти 8–10 см, можна й перший урожай збирати, каже господиня. Після зрізування посіви треба підживити комплексним добривом.