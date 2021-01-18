Так в Україні називають трикутні млинчики з м’ясом. Готують бендерики, на відміну від звичних фаршированих млинців, з сирим фаршем, потім згортають в трикутник, умочують в яєчну суміш і обсмажують до рум’яності-готовності.

Млинцеве тісто:

* 500 мл молока

* 200 г борошна

* 2 яйця

* 2 столові ложки олії

* 1 столова ложка цукру

* 0,5 чайної ложки солі

Фарш:

* 1 куряча грудка (350 г)

* невелика цибулина

* трохи води або молока

* сіль (за смаком)

* чорний мелений перець (за смаком)

Яєчна суміш:

* 2 невеликих яйця

* 2 столові ложки молока

* сіль (за смаком)

* олія (для смаження)

Для тіста в миску просіяти борошно, додати сіль і цукор. Перемішати вінчиком. У центрі борошняної суміші зробити лунку. Вбити 2 яйця і влити третину молока. Вінчиком перемішати до густого однорідного тіста, щоб не було грудочок. В отриману масу влити молоко, що залишилося, постійно при цьому перемішуючи суміш, додати олію. Тісто відставити на 30 хв. при кімнатній температурі або відправити в холодильник на 2 год., якщо дозволяє час. За цей час клейковина борошна встигне набрякнути, і млинці при випічці не будуть рватися. Обсмажити всі млинці на злегка змащеній олією сковороді до рум’яності.

Для начинки перекрутити на м’ясорубці м’ясо і цибулину до однорідного фаршу. Додати сіль, перець і кілька столових ложок води або молока (5–6), щоб м’ясна суміш стала рідкою та легко розмащувалася. Кожен млинець розрізати навпіл на два півкола. З одного боку намастити тонкий шар фаршу. Згорнути трикутником (до речі, в такому вигляді можна й заморозити млинці про запас). Кожен трикутник занурити в яєчну суміш (яйце збити з молоком і посолити). Обсмажувати в розігрітій олії на слабкому вогні, щоб начинка встигла дійти до готовності (по 6–7 хв. з обох сторін), накривши сковорідку кришкою. Відразу після обсмажування розрізати один млинець і перевірити готовність начинки. Смачно і в гарячому, і в холодному вигляді.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.