Краще вирощувати буряк на пухких ділянках, багатих на органіку. Важкі глинисті, кислі ґрунти не підходять. Також столові буряки погано розвиваються на ділянках, де рівень залягання ґрунтових вод перевищує 60 см.

Хорошими попередниками для них є огірки, помідори, капуста, зернові, горох та інші бобові. Не рекомендується висаджувати після коренеплодів та вносити під них свіжий гній. Хороші сусіди — цибуля, огірки, кольрабі, редиска, редька, квасоля. Погані — картопля, кукурудза, шпинат, селера.

Навесні ґрунт перекопують та вносять азотні добрива (30—50 г на кв.м). Цей овоч не любить холоду, тому з посадкою не поспішають. Висаджують насіння, коли ґрунт прогріється до 6—10 градусів. Розвиток рослин почнеться, коли температура підніметься до 16 градусів. У тривалу прохолодну погоду столові буряки утворюють стрілку («цвітуху»). Відстань між рядами залишають до 25 см. Насіння загортають у ґрунт на 1,5—3 см та прикотковують ділянку (або ущільнюють дошкою).

Насіння у цієї культури крупне, тому його легко розкладати поштучно, а не висівати. Вперше проріджувати можна у фазі другої пари справжніх листків. Між проростками залишають 3—4 см. Видалені сіянці можна висадити в іншому місці, вони легко приживуться і дадуть врожай. Вдруге проріджують, коли діаметр коренеплоду досягне 1,5 см, між коренеплодами залишають 7—10 см. Якщо є бажання отримати крупні буряки, цю відстань можна збільшити. Важливо! Буряк висівають у вологу землю. Також не можна допускати появи кірки на поверхні ґрунту. На попереднє місце повертають через 3—4 роки.

Лідія ГЕРАЩЕНКО,