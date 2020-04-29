Щоб зайвий раз не ходити в магазин, приготуйте домашній хліб, який об’єднав в собі ніжність м’якушки, тонку скоринку і чарівний аромат. А зробити його можна на сироватці, що залишилася від приготування сиру. Із вказаної кількості інгредієнтів вийде одна велика буханка або дві середні. Готувати можна як у формі, так і без неї.

* 230 мл сироватки

* 10 г свіжих дріжджів

* 550–600 г борошна

* 2 яйця

* 2 столові ложки цукру

* 3 столові ложки олії

* 1,5 чайні ложки солі

Для опари дріжджі і столову ложку цукру розвести в теплій сироватці. Всипати 100 г борошна, розмішати. Поставити в тепло на 20 хв. до появи пінної шапочки. Ввести по одному яйця (кімнатної температури). Додати цукор, сіль. Всипати борошно, перемішати, щоб борошно зволожилося. В кінці додати олію. Вимісити тісто спочатку виделкою, а потім руками. В результаті дріжджове тісто має стати гладким, м’яким і трохи липким. Округлити тісто і покласти в миску, змащену невеликою кількістю олії (в інгредієнтах не вказано), щоб воно не прилипало до посуду в процесі бродіння. Відправити в тепло на 1 год. Злегка обім’яти, повторно округлити і знову поставити в тепло на 1 год. Розділити тісто на 2 частини (за кількістю буханок). Стіл трохи присипати борошном. Розкачати тісто в пласт. Згорнути рулетом. Бічні краї підвернути і сформувати круглі буханці. Викласти буханки на змащене олією деко або форму (але врахуйте, що тісто в процесі випікання виросте приблизно в три рази). Прикрити заготовки рушником і залишити на 40 хв. на розстоювання. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хв.

Діана ШЕПЕЛЬ.