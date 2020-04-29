Підручні засоби допоможуть бережно доглядати за поверхнями меблів.

Оцет. Усуне сильні забруднення, зокрема плями від мух, надасть блиску глянсовим меблям. Суміш оцту з олією (краще оливковою) допоможе відполірувати та відновити вологість сухої деревини, а ще добре прибере сліди від бризок. Сліди від води ефективно прибирає звичайний мильний розчин.

Картопля. Допоможе добре відполірувати деревину. Велику бульбу чистять, розрізають навпіл й розрізаною частиною обробляють меблі, а потім протирають їх сухою ганчіркою. Картопля також добре прибирає сліди жиру та відбитки пальців на полірованих меблях.

Кукурудзяний крохмаль. Добре очищає від слідів пальців і жиру. Крохмаль змішують з водою в рівних пропорціях та обробляють меблі.

Чайна заварка. Допоможе освіжити меблі та замаскувати невеликі подряпини, надасть їм більш насиченого відтінку, очистить від жиру. Вологу заварку загортають у бавовняну тканину та обробляють меблі. Потім протирають фланелевою ганчірочкою.

Сіль та олія. Замаскують сліди від гарячого та виведуть плями. У легку тканину загортають трохи солі, змочують полотно соняшниковою олією та натирають пляму. Потім полірують поверхню сухою ганчіркою.

Скипидар та лляна олія. Змішують в однакових пропорціях і полірують поверхні.

Перш ніж застосовувати той чи інший спосіб, його тестують на непомітній ділянці меблів. Якщо засіб не спричинить негативного ефекту, обробку здійснюють по всій поверхні. Для матових поверхонь жодні поліролі не використовують, бо можуть залишити масні плями. Не можна обробляти меблі вологими ганчірками. У жодному разі не використовують чистий спирт або ацетон.