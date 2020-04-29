Така підставка для серветок — справжня окраса обіднього столу. Гості навіть не здогадаються, з чого вона зроблена. А для виготовлення не потрібно особливих витрат, тому що головним матеріалом є газета.
Вам знадобляться:
* газета
* тонка спиця
* клей ПВА
* суперклей (або густий ПВА)
* акрилові фарби (або морилка)
* пензлик
- Підготуйте трубочки. Для цього газетний лист розріжте на 4 рівні частини по 29х10 см. Покладіть на край листа тонку спицю та згорніть трубочку, кінчик підклейте ПВА. Зробіть 35 трубочок.
- Кожну трубочку, коли підсохне, притисніть пальцями, щоб вийшла плоска смужка. Нанесіть точки клею (трохи) по всій довжині на трубочку. За допомогою спиці згорніть колечко. Зробіть 34 колечка. Дайте висохнути.
- Склейте колечка разом суперклеєм: 10 кілець для основи і по 12 кілець для бічних частин. Підстава для фортеці обклейте паперовою смужкою. Дайте висохнути. Замість суперклею можна використовувати густий ПВА, який підходить для склеювання дерев’яних деталей (зазвичай вказано на тюбику). Але в такому разі заготовки будуть сохнути довше. Щоб прискорити цей процес, використовуйте тепле повітря фена. Повністю висохнуть заготовки протягом доби.
- Приклейте бічні деталі до основи суперклеєм або густим ПВА. Дайте повністю висохнути. Потім розведіть ПВА навпіл з водою і повністю покрийте заготовку. Коли висохне, заготовка стане дуже міцною та цупкою.
- Пофарбуйте підставку з усіх боків акриловими фарбами. Можна використовувати морилку — так вона стане схожа на дерев’яну.
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