Така підставка для серветок — справжня окраса обіднього столу. Гості навіть не здогадаються, з чого вона зроблена. А для виготовлення не потрібно особливих витрат, тому що головним матеріалом є газета.

Вам знадобляться:

* газета

* тонка спиця

* клей ПВА

* суперклей (або густий ПВА)

* акрилові фарби (або морилка)

* пензлик