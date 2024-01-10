У ньому немає нічого зайвого, корисне все — від шкірки до кісточок! Чи не найдоступніший в усіх сенсах фрукт, красивий зовні, сприятиме й нашій красі та здоров’ю.

Яблука можна сушити — і готувати узвар. Або просто ласувати часточками, як цукерками. Варення, джеми, повидло, мармелад із них мають своїх шанувальників. Свіжі — стануть чудовою начинкою для пиріжків.

А ще — прикрасять ялинку і стануть смачним перекусом (але бажано — окремо від іншої їжі).

Доступне джерело таких мікроелементів, як Fe, Ca, Mg, P, Na, Zn, I, F, Cu, Mn, Cr, вітамінів А, Е, групи B і С, клітковини й антиоксидантів, баланс яких сприяє зміцненню імунітету й омолодженню організму, яблуко до того ж має низький глікемічний індекс — 30. Цей фрукт багатий на пектин — речовину, яка природним чином абсорбує шлаки і виводить їх з організму, нормалізує роботу травної системи. Багато корисних речовин — не лише в м’якоті, а й у шкірці, тому рекомендують з’їдати яблука неочищеними. І найкраще — свіжими: під час тривалого зберігання, подрібнення чи термообробки вітамін C у них руйнується.

Малокалорійні не солодкі свіжі плоди корисні для бажаючих схуднути. Червонобокі — допоможуть захистити клітини від передчасного старіння, а їх шкірку вважають особливо корисною для людей із серцево-судинними захворюваннями. Жовті — покращуватимуть роботу печінки й жовчного міхура. Зелені — найбільш дієтичні, корисні для алергіків, здатні пригнічувати зростання шкідливих бактерій і поліпшувати травлення. Регулярне вживання яблук такого кольору сприятиме покращенню стану шкіри, нігтів і волосся, відновлюватиме нервову систему.

І хоча цим фруктом не варто зловживати, та одне-два яблука на день — це запорука нашого здоров’я!

Підготувала Ольга ГОЙДЕНКО.