Гаряча лінія для військовослужбовців і членів їхніх сімей за коротким номером 1512 запрацювала від початку року, повідомило Міністерство оборони України.

Також продовжує роботу номер гарячої лінії МОУ 0 800 500 442, який доступний для користувачів усіх операторів мобільного зв’язку. Консультування військових і членів їхніх родин щодо складних та болючих питань, реєстрацію їхніх звернень цілодобово здійснюватимуть десятки високопрофесійних працівників Урядового контактного центру.

Для Уряду та МОУ є дуже важливим надати максимально якісні послуги та підтримку, адже йдеться про вирішення проблем наших захисників і захисниць, наголошують у відомстві. Відповідатимуть на запити найкращі спеціалісти Урядового контактного центру, серед них і психологи, які зможуть надати необхідну допомогу.

За новим номером гаряча лінія доступна для користувачів усіх національних операторів, окрім «Київстар», у зв’язку з технічними налаштуваннями, які виправлять найближчим часом.