Так, можна, підтверджують у ПФУ. Заяву для проходження ідентифікації в режимі відеоконференцзв’язку можна подати не лише через вебпортал електронних послуг ПФУ, а й за допомогою засобів телефонного зв’язку через контакт-центр відомства.

Для цього потрібно виконати такі дії.

1. Зателефонуйте на один із номерів контакт-центру ПФУ: 0800 503 753; (044) 281-08-70; (044) 281 08 71.

2. Після з’єднання дотримуйтесь озвучених вказівок: із переліку запропонованих питань оберіть «Питання щодо виплати пенсій та ідентифікації» та натисніть цифру 3 на клавіатурі телефону.

3. Надайте оператору відповіді на запитання для заповнення заяви на ідентифікацію, в тому числі адресу електронної пошти та номер телефону (для зворотного зв’язку з фахівцями Фонду).

Важливо! Після подачі заяви на проходження ідентифікації в режимі відеоконференцзв’язку з вами зв’яжеться уповноважений працівник органу ПФУ для узгодження часу та способу проведення відеоідентифікації.

Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів з дати подання заяви (звернення).