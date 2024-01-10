У застосунку «Дія» запрацювала одна з найочікуваніших послуг для водіїв — перереєстрація авто онлайн, повідомляє Мінцифри. Відтепер продати чи придбати автівку можна в кілька кліків без зайвих перевірок і посередників. На першому етапі сервіс доступний для легкових автівок, мотоциклів і мопедів.

Понад мільйон українців щорічно купують чи продають авто. Раніше для цього доводилося ходити в сервісні центри МВС, купувати «бігунки», стояти в чергах на касі банку та сплачувати величезну комісію. Тепер зробити це можна повністю онлайн у «Дії». Достатньо заповнити договір і заяву за 15 хв. та почекати годину, поки вона пройде реєстрацію.

Завдяки цьому процес купівлі—продажу авто стане набагато простішим і швидшим. А ще — значно прозорішим, адже перевірка авто та користувачів здійснюється автоматично, без участі адміністратора. Це усуває людський фактор і корупційні ризики.

Отримати послугу дуже просто.

ЯКЩО ПРОДАЄТЕ

1. Виберіть послугу «Продати транспортний засіб» або натисніть «Продати автомобіль» у меню техпаспорта.

2. Погодьтеся з умовами продажу та надайте гарантії (що авто не в розшуку абощо) через «Дію», а також підтвердьте, що це перший продаж авто в поточному році.

3. Укажіть договірну вартість автівки.

4. Внесіть дані про себе та ознайомтеся з проєктом договору.

5. Поділіться проєктом договору з «Покупцем» через QR-код або посилання.

ЯКЩО КУПУЄТЕ

1. Відскануйте QR-код або перейдіть за посиланням, яке надасть продавець авто.

2. Ознайомтеся та погодьтеся з умовами продажу через «Дію».

3. Виберіть номерний знак: залиште старий, змініть на новий чи замовте індивідуальний.

4. Зазначте, що ви ознайомилися з технічним станом, якісними характеристиками авто та погоджуєтеся з ціною.

5. Надайте згоду на перереєстрацію авто.

6. Виберіть версію техпаспорта:

пластик та електронне свідоцтво в «Дії»;

тільки електронне свідоцтво в «Дії».

7. Якщо вибрали пластик або новий НЗ, надайте дані для доставки «Укрпоштою».

8. Оплатіть.

9. Ознайомтеся з проєктом договору та відправте на перевірку. Вона відбудеться автоматично засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Після успішної перевірки зможете засвідчити договір «Дія.Підписом», а потім обмінятися грошима та авто. Підписані документи надійдуть до адміністратора сервісного центру МВС, який закріпить вибрані номери та роздрукує свідоцтво про реєстрацію авто. Готовий пакет документів надійде новому власнику у вибране відділення «Укрпошти». А електронні документи на автівку підтягнуться в «Дії».

За час тестування послуги в «Дії» вже перереєстрували 65 автівок. Відтепер зробити це може кожен українець, навіть не виходячи з дому.