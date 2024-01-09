Макова начинка — одна з найулюбленіших в українській кухні. Її використовують для приготування штрудлів, булочок і млинців. Смакота! Головне — начинки не жалкувати.

300 мл води

200 г маку

50 г цукру

50 г меду

50 г родзинок

50 г волоських горіхів

цедра 1 апельсина

2 яєчні білки

дрібка ванілі

Мак промити. Залити водою, довести до кипіння, зняти з вогню, накрити кришкою, залишити на 20 хв. Подрібнити мак будь-яким зручним способом: блендером чи двічі пропустити крізь м’ясорубку. Після подібної процедури він буде ще смачнішим і до того ж не так сильно застрягатиме між зубів.

Горіхи підсушити на сухій сковорідці, порубати. Родзинки промити, просушити (якщо вони сухі, можна залити окропом на 5 хв.). Перекласти мак у миску, дати охолонути. Додати терту цедру апельсина, ваніль, горішки, цукор і мед. Обов’язково спробуйте і за необхідності додайте ще цукру чи меду. Все перемішати і, власне, макова маса готова. Якщо використовуватимете її для куті, печива або, наприклад, як начинку для млинців, більше нічого не потрібно.

Але ще додатково додамо яєчні білки, які потрібно збити міксером на стійку піну. Завдяки збитим білкам макова маса з’єднається, а в готових пирогах, завиванцях буде не тільки ніжною та пухкою, а й соковитою. Просто акуратно перемішати макову масу зі збитими білками.

Домашня макова начинка готова. З нею можна одразу готувати або зберігати в холодильнику протягом кількох днів.