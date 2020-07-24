Сильні та затяжні дощі – серйозне випробування для городництва, тому необхідно знати, як від цього вберегтися.

Надлишок вологи – неприємний стан для рослин, адже постійно вологий ґрунт – несприятливе середовище для вирощування, а ось для розвитку хвороб, особливо гнилі – справжній рай. – Як показує практика, саме огірки, помідори та капуста потерпають від надлишку дощів, – розповідає Дмитро ОНИЩЕНКО з селища Васильківка, що на Дніпропетровщині. – Багато городників упевнені, що для огірків дощі не є небезпечними, бо люблять постійну вологу. Насправді небезпека полягає в розвитку борошнистої роси. Єдиний вихід – використання ефективних фунгіцидів, та в період дощів це безглуздо, а після їх завершення рослина може бути настільки уражена, що шанси врятувати мінімальні. Допомогти кореневій частині можна розпушуванням, тим самим насичуючи ґрунт достатньою кількістю повітря, що створить можливість для більш швидкого випаровування рідини. – На помідори надлишок вологи має більш сильний негативний вплив, ніж на огірки, – уточнює господар. – Перше, що з’являється у томатів, – це їхня постійна напасть – фітофтора, адже вологе середовище дуже сприяє її поширенню. Щоб рослини врятувати, необхідно знезаражувати ґрунт і проводити профілактичні заходи. При частих дощах також істотно загниває коріння, тому розпушування для прискореного випаровування – доступний і ефективний спосіб у боротьбі з такими сюрпризами погоди. Я майже щороку споруджую над томатами міні-парник для максимального захисту від надлишку вологи. Хоча бути впевненим в його безпечності не можна, оскільки конденсат, що стікає, також може спричиняти безліч хвороб. Зазвичай за наявності парника слід контролювати конденсат, щоб не стікав на ґрунт. Якщо в огірків і томатів надлишок вологи сприяє появі хвороб, то в капусти вона провокує появу шкідників – слимаків і равликів, які настільки швидко її знищують, що діяти треба негайно. Щойно дощ на деякий час припиняється, я розтрушую сухий попіл на саму капусту та ґрунт навколо. Альтернативою може стати гашене вапно або розчин гірчиці для обприскування надземної частини рослин. – Надлишок вологи істотно позначається на кабачках, динях і кавунах, – додає чоловік. – Листя, прибите дощем до ґрунту, спричиняє порушення процесів вегетації та розвитку. Вихід один – використання накривного матеріалу під листя, наприклад, спанбонду. Не тільки капуста, але й баштанні не люблять дощі через слимаків і равликів, тому способи боротьби можна застосовувати і на кабачках, динях та кавунах. – Мульчування – універсальний спосіб боротьби з надлишком вологи, – ділиться досвідом та багаторічними спостереженнями господар. – Щоб ґрунт отримав мінімум вологи, необхідно дозволити мульчі увібрати зайве. Для цього найкраще згодиться тирса, вона зможе істотно знизити шкоду від тривалих дощів. Структура тирси дозволяє поглинати чимало води, тим самим оберігаючи рослини від появи гнилі або різних захворювань. Але після її повного просочення необхідно замінити вологу на суху. – Заливні дощі можуть стати згубними для всього врожаю, – каже Ольга МАРЧУК, жителька села Тернава на Львівщині. – Довгі проливні дощі в нашій місцевості значно збільшують об’єм води в річках, і вони розливаються. А ця велика вода вже не спиняється ні перед чим. Якщо на її шляху є якісь насадження, то обов’язково будуть знищені. Тому для збереження городини у нас важливо правильно вибрати земельну ділянку, але і це не є виходом із ситуації. Довга посуха згубно впливає на рослини, але, як бачимо, й затяжні дощі здатні накоїти багато лиха. Необхідно максимально допомагати рослинам пережити аномальні погодні явища, щоб не позначилися на якості врожаю.

Поради збирав Руслан ВЛАСЕНКО.