Весна вже стукає в наші серця й активно нагадує про себе сонячними ранками, звеселілими пташиними піснями, першоцвітами. А ще її початок завше асоціюється із жіночим святом, вітання із котрим, незалежно від ставлення до певних історичних дат, жінки приймають із вдячністю та задоволенням. Ми теж зробили такий ось подаруночок для своїх читачок, запросивши на порадницьку гостину красиву, молоду, талановиту, позитивну гостю, розмова з котрою, сподіваємося, для багатьох із вас буде не просто цікавою, а й мотивуючою. Адже головне в ній послання всім жінкам — щоб ті любили себе!

Зустрічайте: Людмила Барбір, українська акторка, відома телеведуча ранкового шоу «Сніданок з 1+1» на каналі 1+1 у нас в гостях.

ПРО ЖИТТЄВУ НАУКУ

Найголовніше, напевне, зрозуміла, що треба вчитися не боятися помилятися. Особливо нашому поколінню, звиклому до перфекціонізму, до того, що все потрібно зробити ідеально, з першого разу, без жодних помилок. Комплекс відмінника дуже часто заганяє людину в глухий кут, породжує нові фобії. Звісно, іноді й допомагає, мотивує розвиватися, але коли занадто самокритики, це призводить до регресу.

А ще треба вчитися не боятися мріяти. Й неважливо, скільки вам років. То якось раніше мрії асоціювалися виключно з дитинством, і ні про які мрії не йшлося в дорослому, тим паче старшому віці. Та якщо з’являється думка, що можна було б прожити по-іншому, то чому б це не зробити, чому не дозволити собі щось змінити в житті?!

ПРО ГУЦУЛОК

Гуцулки дуже свободолюбиві, відкриті, темпераментні, емоційні, з норовом, мають почуття гідності. А ще — дуже гостинні, трудолюбиві. Звичайно, можна сказати, що кожен край прекрасний по-своєму й своїми людьми, але я відчуваю саме таку енергію від свого.

ПРО ЛЮБОВ ЖІНОК ДО СЕБЕ

Як на мене, всім нашим жінкам, будь-якого віку, бракує любові до себе. Можливо, через те, що в таких умовах жили, в такий час, таке було виховання. Вони розчиняються в сім’ї, в дітях, онуках, а про себе забувають. Оце найбільша помилка! Інших треба любити, допомагати, але й собі вділяти часу, уваги. Це додасть упевненості, іскри до життя, й діти, внуки бачитимуть щасливу маму, щасливу бабусю. Не варто відкладати життя на потім: ось виростуть діти — поїду туди-то, допоможу онукам на ноги стати — дозволю собі щось купити… І так доти, доки вже й нічого не хотітиметься.

Тому дозволяйте собі любити себе, робіть те, що вам хочеться. Поки життя триває.

ПРО СТАВЛЕННЯ ДО 8 БЕРЕЗНЯ

Ставлюся до нього як до ще однієї нагоди привітати жінок. Чому б і ні?! Можливо, багато українок так і тримаються за це свято, цінують його, бо, на жаль, у повсякденному житті багато хто з них не отримує тієї уваги, теплих слів, квітів, подарунків. Аби наші дорогенькі чоловіки давали більше приводів жінкам відчути себе потрібними, важливими, коханими, то й, може, з легкістю відпустили б той день. А ще жінкам не потрібно боятися чи соромитися говорити чоловікам, що для них важливі їхні ніжні, теплі слова, увага, романтичний вечір, наприклад. Знаєте, чоловікам багато чого треба підказувати. (Сміється). Адже не завжди, м’яко кажучи, вони здогадуються про наші думки та бажання.

ПРО СЕКРЕТИ КРАСИ

Звісно, хоч би якою красивою була, хоч би яку гарну генетику мала, все одно з віком жінці потрібно докладати зусиль, аби мати гарний вигляд.

Але хочу наголосити на внутрішніх факторах, так би мовити. Найперше, знову ж таки, це — любов до себе. Я ще теж працюю над цим. (Сміється). Звісно, в кожної свої можливості, обставини, але все одно попри все важливо зберігати оптимізм, радість. Коли знаходиш у собі те світло, зсередини світишся, життєва енергія б’є ключем, і захоплює не лише тебе, а й інших. Буває ж, наче й нічого особливого в зовнішності, а від жінки очей неможливо відірвати. Улюблена справа — теж важливо. Адже робота в радість додає сил, енергії.

Звісно, повноцінний сон. Бо хоч би скільки світла всередині, якого крутого гримера мали б, брак сну одразу на обличчі позначиться. А з кожним прожитим роком — дедалі помітніше.

Ну, і харчування. Якщо їсти забагато борошняного, солодкого, шкіра не буде чистою, з’являтимуться набряки.

Косметичні процедури. Якщо немає можливості відвідувати косметолога, обходимося домашніми. Є ж багато різних засобів, масочок, які жінки можуть робити самі. До речі, ніколи не лягайте спати з косметикою на обличчі; це дуже псує шкіру, забиває пори. Я щоранку протираю обличчя кубиками льоду з ромашкою. Це, по-перше, допомагає прокинутися, тонізує шкіру і дуже гарно звужує пори. А далі вже йдуть у хід тоніки, креми, сироватки, масочки. Й неодмінно — патчі, жінки знають, що це. Поки їду в авто, поклала їх під очі; дуже добре забирають втому з обличчя, набряки.

ПОРАДА

Просто підсумую сказане: потрібно дослухатися до себе, любити і не боятися мріяти.

Повну версію порадницької гостини з ЛЮДМИЛОЮ БАРБІР можна прочитати у номері «Порадниці» від 5 березня 2020 року.

Відеоверсію можна буде переглянути за пізніше вказаним тут посиланням.

Автор і керівник проекту

Тетяна ВЛАСЮК,

головний редактор газети «Порадниця».