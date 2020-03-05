Цей майонез у вас точно вийде — смачний, ніжний і густий. Готувати його лише 2 хвилини, а продукти є у багатьох. Тепер можете готувати святкові салати і засмачувати домашнім майонезом.

150 мл олії

0,5 чайної ложки готової гірчиці

яйце

чверть чайної ложки солі

чверть чайної ложки цукру

столова ложка соку лимона

Для безпеки яйце вимити з содою. Потім на хвилину опустити в окріп. Далі одразу в крижану воду — таким чином процес термообробки зупиниться і білок не згорнеться. Вбити яйце в глибокий посуд (можна в півлітрову банку), додати сіль, цукор і гірчицю. Занурювальним блендером (поставити його строго вертикально) збивати все близько 15 сек. Потім тонкою цівкою влити олію, не припиняючи збивати. Через півхвилини виходить дуже густа маса — ложка стоїть і не падає. Наприкінці додати сік лимона і збити ще 5 сек. Спробуйте майонез на смак — якщо мало солі, цукру або кислинки, додайте ще трохи. Зберігають його не більше 2 діб у холодильнику. Такий майонез можна просто намазувати на хліб — як же смачно!

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.