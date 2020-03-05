Найчастіше сухість ґрунту у вазоні визначають просто на око або торкнувшись її пальцями. Однак земля може бути волога зверху, а суха всередині, і навпаки. Між тим при поливі дуже важливо, щоб ґрунт зволожувався рівномірно. Аби перевірити, наскільки глибоко висохла земля, можна скористатись тонкою дерев’яною паличкою, якою господині зазвичай перевіряють на готовність пироги. Нею проколюють ґрунт на всю глибину (намагаючись не травмувати при цьому корені) і дивляться: якщо на паличці залишились вологі часточки ґрунту — земля глибоко зволожена. Визначити, чи час поливати вазон, можна постукавши по горщику пальцем. Якщо земля суха — звук буде дзвінким, якщо волога — глухим. Рослини краще поливати рідше, але рівномірно зволожувати, ніж частіше, але зволожувати лише поверхню. Для цього вазон поливають так, щоб трохи води вийшло з дренажного отвору. Водночас цю воду одразу треба злити, не допускаючи її накопичення у піддоні.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.