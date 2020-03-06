Для нормальної життєдіяльності організму потрібно багато різноманітних речовин. Деякі він синтезує самостійно, решту ж засвоює з повітря та їжі.

Ці речовини мають назву біологічно значущі елементи. Їх поділяють на макроелементи (вміст у складі живих організмах становить понад 0,01%) і мікроелементи (менше 0,001%). До макроелементів (інша назва — макронутрієнти) належать кисень (65%), вуглець (18), водень (10), азот (65%), а також елементи, добова потреба в яких становить понад 200 мг. Це калій, кальцій, магній, натрій, сірка, фосфор, хлор. Ті самі прості речовини, потреба в яких менша, відносять до мікроелементів. Серед них — бор, бром, ванадій, залізо, йод, кобальт, кремній, марганець, мідь, молібден, селен, фтор, хром, цинк. Їх постачає організму їжа та напої.

Ось чому наше харчування має бути збалансованим. Це означає, що до раціону слід включати продукти, які містять біологічно значущі елементи в достатній кількості. Адже через їх брак стаються розлади, навіть захворювання органів і систем.

Наприклад, унаслідок дефіциту кальцію порушуються процеси побудови і відновлення кісткової системи, утворення колагену в шкірі, зсідання крові, запобігання й усунення алергічних реакцій тощо. Джерелами кальцію є молокопродукти, яйця, бобові, риба, горіхи, кунжут, листкові зелені овочі, особливо капуста.

Калій потрібен для забезпечення серцевого ритму й передачі нервових імпульсів у м’язах, підтримання осмотичного (міжклітинного) тиску. За браку калію нерідко розвиваються недокрів’я, м’язова слабкість, затримка рідини в організмі, судоми. Найбільше калію містять овочі, передусім картопля (особливо печена), банани, інші фрукти.

Залізо входить до складу гемоглобіну, що постачає кисень до всіх органів і тканин. Без достатньої кількості заліза розвивається недокрів’я. Цього металу найбільше в яблуках, червоному м’ясі, лівері (печінка, нирки, серце, легені), злаках, сухофруктах.

Мідь входить до складу гормонів і ферментів, її сполуки беруть участь у багатьох обмінних процесах. Міститься у морепродуктах, капусті, яблуках, моркві, бобових, кукурудзі.

Кремній — основний структурний компонент усього організму, бо входитьдо складу сполучної тканини (колаген, еластин), надаючи їй міцності, пружності. Основне джерело — рослинна їжа.

Сірка потрібна для синтезу жовчних кислот, ферментів і гормонів, зокрема репродуктивної системи, а також інсуліну, без якого неможливий вуглеводний обмін. Входить до складу сполучної і хрящової тканин. Сірку містять м’ясо, яйця, риба, молочні продукти, крупи, часник, цибуля, яблука, виноград, капуста, гірчиця.

Цинк відіграє важливу роль у поділі клітин, синтезі ДНК, утворенні статевих гормонів, кров’яних тілець (еритроцитів), синтезі інсуліну. Цинком організм забезпечують такі продукти, як зелені овочі, малина, полуниця, горіхи, часник, соняшникова олія, гарбуз, гриби, морська риба.

Брак магнію може стати причиною порушення ритму серцевих скорочень, судом і безсоння. Містять його печінка, проросла пшениця, дріжджі, яйця, зелений горошок, молочні продукти.

Солі літію застосовують у медицині як антидепресанти. Його дефіцит констатують при імунодефіциті, алкоголізмі, деяких онкологічних захворюваннях. На літій багаті мінеральні води, кам’яна сіль, листкові овочі, троянда, гвоздика, картопля, помідори.

Часто до мікроелементів помилково відносять вітаміни та мінерали, які, безперечно, також потрібні організму в мінімальній, але достатній кількості.

Юлія БОРИСЕНКО, лікар-біохімік.