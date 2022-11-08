На жаль, через руйнування ворогом нашої інфраструктури чимало населених пунктів залишаються без світла. Ось і доводиться згадувати про свічки. А вони, на жаль, недешеві. Найпростіша – від 25 грн. Великі – від 100 і більше грн. Як зробити так, щоб свічки слугували якомога довше?

ГОРИ, ГОРИ ДОВШЕ

Чи знали ви, що чим довший гніт, тим швидше свічка згоряє? Гніт має бути вище воску не більше, ніж на 1 см (краще навіть 0,5 см), і не гнутись. Фахівці мають спеціальні пристосування для обрізування, але це можна робити звичайними манікюрними ножицями. Обрізуйте гніт щоразу перед використанням свічок. Так і кіптяви не буде.

Перед використанням покладіть свічку в морозилку бодай на годину-півтори. Замерзлий віск ущільниться та горітиме значно довше й менше стікатиме.

Не намагайтесь із метою економії використовувати свічку короткостроково. Вона повинна горіти якомога довше, принаймні першого разу. Пояснюється це тим, що верхній шар воску повинен розплавитись рівномірно. Інакше посередині утвориться заглиблення, а гніт западе. З часом цей «кратер» може стати настільки глибоким, що дістати до гнота буде важко. Тож знавці радять запалювати циліндричні свічки щонайменше на 2 і більше годин. За цей час віск рівномірно прогрівається по всій поверхні, а не лише всередині. А свічки діаметром понад 100 мм взагалі запалюють на 4–5 год.

Важливо: аби свічка по боках згоряла рівномірно, гніт має розміщуватись у самому її центрі. І ще одна порада. Уникайте широких свічок. Гноту буде важко рівномірно розтопити таку поверхню.

Протяги заважають свічці горіти рівно. Розміщуйте її подалі від відкритих вікон, вентиляторів тощо.

НЕ ЗАБУВАЙТЕ ПРО БЕЗПЕКУ

Використовуйте лише металеві, скляні чи керамічні свічники. Тримайте запалені свічки подалі від легкозаймистих предметів. Не залишайте без нагляду.

ІЗ ПІДРУЧНИХ ЗАСОБІВ

Картопляна. Про цей спосіб добре знали наші бабусі й дідусі. Така свічка горітиме довго та яскраво. Отже, всередині картоплини вирізають ямку завширшки близько 1 см. У її центрі роблять невеликий наскрізний вертикальний отвір, аби протягнути крізь нього гніт. У нього вставляють шматочок скрученої у трубочку мотузки або тканини. Таку картоплину поміщають у блюдце, в яке наливають олію. Нижня частина гнота має бути повністю заглиблена в олію. Така свічка горітиме кілька годин.

Тривалого горіння. Візьміть найпростішу свічку та невеличку ємність (баночку чи склянку). Крапніть на дно трохи парафіну та зафіксуйте там свічку. Потім до рівня гнота налийте олію. Вона залишатиметься на тому самому рівні тривалий час. На цьому ж рівні горітиме й гніт.

Катерина ОКУНЬ.