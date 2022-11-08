Заварні колечка з ніжним сирним кремом. Виходить 12—14 тістечок.

Тісто:

180 мл води

90 г вершкового масла

130 г борошна

3 середніх яйця

0,5 чайної ложки солі

чайна ложка ванільного цукру

Крем:

300 г кисломолочного сиру (від 9%)

160 г вершкового масла

120 г цукрової пудри

чайна ложка ванільного цукру

У каструльці з’єднати воду, сіль і ваніль. Сюди ж додати масло. Поставити на середній вогонь. Помішуючи, довести до кипіння. Зняти з плити. Одразу ж додати все борошно, ретельно перемішуючи. Має вийти м’яка грудочка тіста. Перед додаванням яєць тісто має охолонути до кімнатної температури. Окремо збити в мисці яйця. Потроху вводити їх в тісто, ретельно перемішуючи після кожного. Спочатку тісто трохи розшарується, але потім стане однорідним. Якщо надто круте (залежить від борошна), додати ще половинку яйця. Воно має важко сповзати з ложки.

Деко застелити пергаментом. Перекласти тісто в кондитерський мішечок з насадкою «зірочка». Відсадити на пергамент 12—14 колечок. Випікати в розігрітій до 190 градусів духовці приблизно 35 хв. Духовку не відкривати, бо тістечка опадуть! Колечка підрум’яняться та збільшаться в об’ємі.

Усі продукти для крему мають бути кімнатної температури. Сир з’єднати з ванільним цукром та пробити блендером до кремоподібної маси. До м’якого масла додати пудру, перемішати спочатку ложкою. Потім збити міксером до пишності (4 хв.). Частинами додати сир і перемішати міксером до однорідності. Довго збивати не потрібно. Поставити в холодильник на 30 хв.

Гострим ножем розрізати колечка. Крем перекласти в мішечок і заповнити тістечка.

Діана ШЕПЕЛЬ.