Термінами «метеозалежність», «метеопатія» позначають загострення хронічних захворювань, появу неприємних симптомів під впливом метеорологічних чинників, а також сезонні прояви нездужання. У номенклатурі ж ВООЗ іще наявний «метеопатичний синдром Пирогова».

На людей залежно передусім від імунного статусу, адаптаційних можливостей організму різною мірою впливають не лише погодні умови, зміна пір року, а й космічні явища — спалахи на Сонці (магнітні бурі), фази Місяця, наближення до Землі комет, астероїдів, інших планет тощо.

Це зокрема змінює в організмі швидкість кровотоку, внаслідок чого погіршується живлення тканин, порушується тонус судин. Від цього особливо потерпають особи з розладами нервової, ендокринної, імунної, серцево-судинної систем. Спостерігається підвищення рівня холестерину й адреналіну, що призводить до швидкої стомлюваності, дратівливості, дехто страждає від головного болю, ломоти в суглобах «на погоду» тощо. А отже, знижується працездатність, розумова та й взагалі життєва активність.

Як відомо, в такі кризові періоди збільшується ризик інсультів, інфарктів, депресивних станів, зростає кількість дорожньо-транспортних пригод, нещасних випадків у побуті та на виробництві, міжособистісних і суспільних конфліктів, випадків самогубства та злочинів. Недарма ж прижився вислів давньоримського поета Ювеналія «mens sana in corpore sana» (в здоровому тілі — здоровий дух).

Тож терапія й профілактика метеопатії мають ґрунтуватися на лікуванні основного захворювання й запобіганні його ускладненням напередодні змін у природі. Метео-залежним людям доцільно стежити за прогнозами погоди і за різких її «забаганок» (зміни температури, вологості повітря, атмосферного тиску, швидкості вітру) переходити на щадний режим праці, суттєво зменшити або відмовитися від споживання алкогольних і тютюнових виробів, неухильно дотримуватися рекомендацій лікаря щодо уникнення рецидивів хронічних захворювань.

Водночас варто змінити раціон: збагатити його стравами з риби, морепродуктів, віддати перевагу вареному буряку, картоплі «в мундирі», печеним яблукам, овочевим та фруктовим сокам.

Багатьом допомагають аутотренінг, масаж за методиками східної медицини (зокрема суджок), рефлексо- й аромотерапія, фізіотерапевтичні процедури, водолікування, прийом заспокійливих засобів, а також препаратів цілеспрямованої дії (наприклад, антифронт).

Ольга СОКУР, лікар-санолог вищої категорії.