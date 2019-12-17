Таку домашню ковбасу можна їсти без будь-яких вагань і навіть тим, хто дотримується дієтичного харчування, або діткам. Трохи скоректуйте кількість часнику на свій смак, і ваша кулінарна книга поповниться ще одним перевіреним рецептом.

300 г курячого філе

200 мл молока (будь-якої жирності)

яйце

столова ложка картопляного крохмалю

2 великі зубчики часнику

чайна ложка солі

чверть чайної ложки свіжозмеленого чорного перцю

чверть чайної ложки цукру

олія (для змащування)

М’ясо двічі перекрутити на м’ясорубці з дрібними отворами. Додати молоко, яйце, крохмаль, сіль і цукор. Пропустити часник через прес, додати до фаршу, поперчити. Збити все міксером до отримання однорідної маси. За консистенцією фарш для домашньої курячої ковбаси виходить як рідка сметана. Оскільки курячий фарш у готовому вигляді має сіруватий відтінок, можна «підфарбувати» ковбасу столовою ложкою дрібно натертої моркви (за бажання). Дві чашки (місткістю по 340 мл) змастити тонким шаром олії. Вилити в кожну фарш, не доходячи до країв 1,5–2 см, затягнути плівкою, щоб не потрапила вода. Каструлю вистелити тканинною серветкою (щоб чашки не тріснули), виставити чашки, налити воду, щоб її рівень був трохи вищим за половину висоти чашок. Закрити каструлю кришкою, поставити на сильний вогонь. Як закипить, вогонь зменшити до мінімуму, варити ковбасу в чашках 40 хв. Потім дістати, дати охолонути. Вийняти ковбасу — завдяки олії вона добре виходить з чашок.

Діана ШЕПЕЛЬ.