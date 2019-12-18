Ще донедавна хвойні рослини вважалися непридатними для вирощування у кімнаті. Однак окремі види успішно культивують у приміщеннях. Щоправда, для цього їм слід забезпечити певні умови. Найскладніша пора для них — зима, коли через неправильне утримання вони гинуть найчастіше.

Непогано почуваються у домі такі рослини, як араукарія, туя, криптомерія, тис, кипарисовик. Щоправда, за умов центрального опалення, хвойні вирощувати нелегко — вони не виносять сухого повітря. Взимку їм необхідно забезпечити прохолодний температурний режим (оптимально — 6—12 градусів) та високу вологість повітря завдяки частому обприскуванню.

Не можна розміщувати їх і поблизу опалювальних приладів. Для хвойних краще підходять освітлені вікна, але без потрапляння прямого сонячного проміння.

Із весни до осені кімнатним хвойним потрібен рясний полив без надміру вологи. Так само згубне для них і пересушування. Поливати й обприскувати рослини треба теплою (20—25 градусів) водою. Надмір вологи призводить до загнивання кореневої системи, а за її дефіциту рослина засихає. Причому, на відміну від листяних порід, повернути їй зелене вбрання неможливо.

«Літні канікули» кімнатні хвойні із задоволенням проведуть на свіжому повітрі з притіненням від сонця. Однак решту часу переносити їх із місця на місце небажано.

Пересадку, а краще перевалку, проводять у березні—квітні. Хвойні погано переносять пошкодження кореневої системи, тому перевалюють їх обережно, не частіше, ніж раз на 2 роки. Особливо важливо відразу ж захистити рослину від прямого сонячного проміння. А ще вони потребують хорошого дренажу. Бажано, щоб на дні горщика було кілька отворів для води. Не зайве покласти й кілька шматочків деревного вугілля.

Навіть після загибелі хвойна рослина протягом 2—4 тижнів залежно від виду зберігає декоративний вигляд. Тому щоб при купівлі перевірити, чи жива, зігніть гілочку. Якщо зламається та осипаються голки — отже, загинула.