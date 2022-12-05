Напрочуд смачна та соковита випічка. Пиріг низькокалорійний, пісний, тобто не містить яєць і молочних продуктів.

200 г яблук

100 г моркви

великий лимон

250—270 г борошна

150 г цукру

2 чайні ложки розпушувача

100 г олії

80 г родзинок

дрібка солі

дрібка ваніліну

Яблука та моркву подрібнити в блендері на густе пюре (можна також натерти на тертушці для дерунів). До цієї маси додати цедру лимона та сік. Всипати цукор, ваніль, сіль. Влити олію та перемішати. Просіяти поступово в миску борошно. Додати розпушувач, перемішати. Додати родзинки (можна замінити підсушеними та подрібненими волоськими горішками, сушеною журавлиною чи курагою). Тісто виходить густим. Форму для випічки (22—24 см) застелити пергаментним папером. Викласти тісто. Зверху можна розкласти кубики яблука, втопивши трохи в тісто. Випікати приблизно 35—40 хв. за температури 180 градусів. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою — вона має бути сухою. Дати охолонути, за бажання притрусити цукровою пудрою, змішаною з корицею.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.