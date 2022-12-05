Надворі зима. А отже, ризик обмороження чи переохолодження зростає. Як цьому запобігти — радить Мінреінтеграції, яке зібрало кілька простих правил для урахування за морозної погоди.

1. Не виходьте на мороз голодними й майте час на перекус. У холодний період організм витрачає більше енергії, щоб підтримувати температуру тіла в нормі, тож і поповнювати її треба частіше.

2. Одягайте багатошаровий одяг. Шари одягу не повинні обмежувати ваших рухів – між ними має залишатися повітряний прошарок. Це допоможе зберігати тепло.

3. Використовуйте термоодяг. Термобілизна дозволяє зберігати температуру тіла протягом тривалого часу.

4. Обирайте взуття на товстій підошві. Воно повинно бути просторим і не стискати ногу. Це дасть змогу підтримувати нормальний кровообіг, а прошарок повітря між шкарпетками та взуттям збереже тепло.

5. Закривайте кінцівки та відкриті ділянки тіла. Надягайте рукавички, шапку, шарф або баф. Для захисту слизової оболонки губ використовуйте маслянисту гігієнічну помаду чи бальзам.