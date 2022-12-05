В умовах постійних стабілізаційних відключень світла українці шукають можливості обігрівати помешкання та готувати їжу засобами, які не потребують електрики, зокрема пічками та газовими пальниками. Втім, використання цих приладів вимагає дотримання підвищених правил протипожежної безпеки, попереджає Мінреінтеграції. Щоб уберегти оселю від пожежі під час приготування їжі або обігріву, Мінреінтеграції нагадало кілька важливих правил користування такими пристроями.
ВИКОРИСТАННЯ ПАЛЬНИКІВ:
- купуйте лише сертифіковані газові пальники у ліцензованих точках продажу. Це убезпечить від придбання неякісної продукції та гарантуватиме безпеку приладу;
- перед експлуатацією приладу ознайомтеся з інструкцією та перевірте за допомогою мильного розчину цілісність газового балона. У разі розгерметизації балона на розчині з’являться бульбашки;
- користуйтеся пальниками там, де є вентиляція. Використання приладів у невентильованих приміщеннях є небезпечним через накопичення продуктів горіння;
- тримайте балони з газом для пальника там, де вони не будуть нагріватися. Ховайте їх від сонячних променів, не встановлюйте поруч із нагрівальними приладами;
- не встановлюйте газовий пальник на поверхні електроплит або іншого обладнання, яке може нагріватися.
ВИКОРИСТАННЯ ПІЧОК:
- перед використанням печі постеліть поряд із топковими дверцятами металевий лист розміром 50 на 70 сантиметрів;
- огляньте пічку та димар на наявність тріщин – їх не повинно бути. Тріщини можуть призвести до потрапляння отруйних продуктів горіння у приміщення;
- за допомогою запаленого сірника або клаптика паперу перевірте тягу та переконайтеся, що продукти згорання виходять у димохід;
- не закладайте у піч дрова, довжина яких перевищує розміри топника, та не застосовуйте легкозаймисті речовини для їх розпалу;
- не тримайте поблизу пічки легкозаймистих матеріалів і не сушіть поряд одяг;
- у жодному разі не залишайте розпалену піч без нагляду та не закривайте піддувало печі, якщо там ще є жар;
- пам’ятайте про відкладання сажі у димарі печі. Очищайте димар щонайменше раз на два місяці впродовж опалювального сезону.
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