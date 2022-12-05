В умовах постійних стабілізаційних відключень світла українці шукають можливості обігрівати помешкання та готувати їжу засобами, які не потребують електрики, зокрема пічками та газовими пальниками. Втім, використання цих приладів вимагає дотримання підвищених правил протипожежної безпеки, попереджає Мінреінтеграції. Щоб уберегти оселю від пожежі під час приготування їжі або обігріву, Мінреінтеграції нагадало кілька важливих правил користування такими пристроями.