Втрата документів у воєнний час – неприємна, але цілком вирішувана проблема. Так, якщо втрачений паспорт, оформити новий можна незалежно від наявності чи відсутності довідки ВПО, інформує Мінреінтеграції.

Спочатку подайте заяву у поліцію й отримайте підтвердження про її реєстрацію. Потім відвідайте одну з трьох установ: підрозділ ДМС, ЦНАП або Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Для оформлення нового паспорта з собою необхідно мати:

Важливо! Оформити новий паспорт можна за місцем звернення особи, але лише на підконтрольній Україні території й там, де немає активних бойових дій.

За потреби звертайтеся на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або за номерами: +38 (096) 078-84-33 – для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp/Telegram/Viber; +38 (066) 813-62-39 – на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО.