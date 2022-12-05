Втрата документів у воєнний час – неприємна, але цілком вирішувана проблема. Так, якщо втрачений паспорт, оформити новий можна незалежно від наявності чи відсутності довідки ВПО, інформує Мінреінтеграції.
Спочатку подайте заяву у поліцію й отримайте підтвердження про її реєстрацію. Потім відвідайте одну з трьох установ: підрозділ ДМС, ЦНАП або Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс».
Для оформлення нового паспорта з собою необхідно мати:
- згадану вище заяву;
- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення на території України);
- квитанцію про сплату адміністративного збору або оригінал документа про звільнення від такої сплати;
- документи про місце проживання, народження дітей, шлюб, ідентифікаційний номер тощо.
Важливо! Оформити новий паспорт можна за місцем звернення особи, але лише на підконтрольній Україні території й там, де немає активних бойових дій.
За потреби звертайтеся на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або за номерами: +38 (096) 078-84-33 – для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp/Telegram/Viber; +38 (066) 813-62-39 – на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО.
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