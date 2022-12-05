Що робити у разі опіків має знати кожен. Особливо під час війни, адже пожежі є неминучим супутником обстрілів наших домівок. Міністерство охорони здоров’я зібрало головні поради про те, що робити у випадку термічних опіків, та яку домедичну допомогу необхідно надати постраждалому.

1. Негайно зупинити контакт з джерелом опіку, тобто зніміть гарячий чи обгорілий одяг. Відразу обробіть рану прохолодною водою чи водою кімнатної температури. Охолодження є ефективним, якщо триває 5-10 хв, не довше. Ділянки, які не постраждали, потрібно залишати сухими і теплими. Не можна використовувати лід та крижану воду! НЕ можна використовувати пантенол!

2. Зняти прикраси, тісні речі, які знаходяться безпосередньо або поблизу ділянки опіку. Але НЕ знімати сторонні домішки, які прилипли до ураженої ділянки шкіри

3. Якщо маєте в аптечці протиопікову пов’язку, краще скористатися саме нею. Вона охолоджує місце опіку, захищає рану від механічних пошкоджень та інфікування. Така пов’язка не прилипає до рани і не травмує її, забезпечує в рані середовище з постійною вологістю та температурою, здатна поглинати великий об’єм виділень. Необхідно зняти верхню захисну плівку з однієї сторони пов’язки, прикласти нею до рани, потім зняти з другої сторони. Відтак НЕ туго зафіксувати бинтом або лейкопластиром на шкірі.

За відсутності спеціальної протиопікової пов’язки, прикрийте рану стерильною пов’язкою з марлі/бинта, але бинтувати НЕ туго.

4. Дати постраждалому випити води, щоб зменшити інтоксикацію та уникнути зневоднення.

5. Обов’язково дати знеболювальний лікарський засіб, наприклад, ібупрофен, парацетамол, кетанов тощо.