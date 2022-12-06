Піклування про дітей українських захисників, які постраждали під час бойових дій чи загинули, — один із напрямків діяльності глобальної мережі «RAZOM», створеної в часи Революції Гідності, яка об’єднує понад 2 тис. українських активістів різного фаху в США, Канаді, Польщі та Україні.

Волонтери «RAZOM» формують сталу базу підопічних, опікуючись ними спільно з численними партнерами та донорами у США та Україні. Зараз Фонд «Razom for Ukraine» шукає підопічних для програми «TOY DRIVE», аби до Дня Святого Миколая та новорічних свят спільно з партнерами привітати близько тисячі таких діточок по всій Україні.

Заявку на участь у програмі (на кожну дитину окремо) можуть подати родини загиблих у російсько українській війні, учасників бойових дій з інвалідністю I групи та багатодітні родини учасників російсько української війни, заповнивши Google-форму на сайті організації за посиланням: https://www.razomforukraine.org/ua/projectsua/razom-toy-drive-ua

При цьому потрібно буде дати відповідь на кілька запитань, додавши копії відповідних документів (посвідчення про статус родини загиблого — для родини загиблого; посвідчення УБД батька та посвідчення I групи і свідоцтво про народження, де він вказаний батьком, — для родини УБД з інвалідністю I групи; посвідчення учасника бойових дій батька або матері, посвідчення багатодітньої родини або свідоцтва про народження дітей — для багатодітної родини ветерана АТО), а також свідоцтва про народження дитини, зазначивши її зріст, розмір ноги та верхнього одягу.

Але бажаючим треба поквапитися: Святий Миколай має встигнути заздалегідь подбати про подарунки!

Підготувала Ольга ГОЙДЕНКО.