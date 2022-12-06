Ідучи до лікаря, підготуйтеся, аби візит був максимально результативним, адже самих лише скарг пацієнта і його огляду замало для діагностики та призначення лікування.

– Перед консультацією варто попередньо пройти деякі обстеження; це значно пришвидшить постановку діагнозу і вибір правильноі тактики лікування, – каже лікар-гастроентеролог Алла КУРИЛЕЦЬ, яка наразі консультує пацієнтів навіть онлайн.

– До них належать: загальний аналіз крові, УЗД органів черевної порожнини, біохімічний аналіз крові (загальний білірубін, прямий, непрямий, загальний білок, тимолова проба, загальний холестерин, сечовина, креатинін, кальцій, магній, калій, вітамін Д, ферритин, глюкоза, альфа амілаза).

Уточнює: після огляду чи консультації за потреби гастроентеролог може призначити додаткові обстеження, приміром, фіброгастродуоденоскопію (ФГДС), колоноскопію, дихальні тести, додаткові аналізи, як-от кал на хелікобактер пілорі, приховану кров тощо.

Ольга ГОЙДЕНКО.