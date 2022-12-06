Зайці завдають багато шкоди молодим фруктовим деревам, обгризаючи кору. Як цього не допустити? Лідія ГЕРАЩЕНКО зібрала поради від наших читачів.

«Для цього використовую простий безкоштовний спосіб. У пластикової пляшки обрізаю дно та горлечко і розрізаю вздовж. Одягаю на стовбур у висоту стільки таких пляшок, скільки потрібно. Обмотую скотчем», –Іван КОЖУШКО, Кіровоградщина.

«Із трьох боків стовбура вбиваю кілки і щільно обмотую міцною капроновою ниткою. Проблем жодних. Колись обмотувала старими капроновими колготками – це хороший засіб», – Ірина РЯСНА, Львівщина.

«Обмотую старими ганчірками, а навесні знімаю. А от фарба від гризунів не допомагала», – Оксана ПЕТРОВА, Київщина.

«Живу біля лісу і завжди обмотую гілками хвої. Жодних проблем», – Андрій СИРОВАТКА, Київщина.

«А у нас багато порості кленів. Обмотую стовбури кленовими патичками. Варіант – кукурудзяні стебла, очерет, стебла соняшника», – Тамара КОЛОДІЙ, Сумська обл.

«Обмотайте руберойдом або найдешевшою будівельною сіткою. Кожна обмотка має бути високою, бо зайці стають на задні лапи», – Наталя ПЕТРЕНКО, Дніпропетровщина.