Якщо порівнювати з методом сухого посолу, то сало в розсолі за цим рецептом більш ніжне та м’яке, рівномірно просолене. Навіть за святковим столом таке з’їдають вмить. А попереду Новий рік…

На 1,5-літрову банку:

700—800 г сала з тонким м’ясним прошарком

1 л води

3—4 лаврові листки

10—15 горошин чорного перцю

150 г солі

5 горошин духмяного перцю

2 великі зубчики часнику

Розсіл. У серветку загорнути обидва види перцю і постукати по них качалкою або дерев’яним кухонним молоточком, щоб горошини луснули. Так прянощі віддадуть більше аромату. У каструльку налити воду, покласти сіль, перець і лаврові листки. Довести воду до кипіння, трохи проварити до розчинення солі. Зняти з вогню та остудити розсіл до кімнатної температури.

Порада. Деякі господині радять додавати в розсіл цукор (на цю кількість — 1 чайна ложка). Колір сала залишиться яскравим.

Поки розсіл холоне, підготувати сало. Добре вимити шматок. Шкірку ретельно почистити ножем. Розрізати на шматки та покласти в банку. Сало має лежати вільно, адже після засолювання воно розбухне. Залити вбанку розсіл.

Закрити кришкою та поставити в холодильник на 3—5 днів. Вийняти сало з розсолу та ретельно обтерти паперовими серветками. Зубчики часнику вичавити і рівномірно змастити часниковою кашкою шматочки. За бажання сало можна з усіх боків обсипати спеціями. Це може бути свіжомелений перець (чорний, білий, червоний), мелена паприка, коріандр, зерна гірчиці.

Підготувала Діана ШЕПЕЛЬ.