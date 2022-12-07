Після масштабних ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку агресора, що спричинили часті відключення споживачів від електропостачання, українці почали масово встановлювати електростанції (генератори) у своїх будинках. Проте мають бути відповідальними та обережними, адже неправильно виконаний електромонтаж може вивести з ладу обладнання, пошкодити домашню електропроводку тощо, застерігає Держенергонагляд та надає рекомендації, як уникнути надзвичайних ситуацій щодо підключення електростанцій до приватних домоволодінь.

Будь-який енергогенератор є об’єктом підвищеної небезпеки та потребує належних умов експлуатації. Тому спочатку нагадаємо загальні вимоги:

інструкція від виробника обов’язкова до виконання;

генератори не можна використовувати в квартирах (навіть на балконі);

електростанції можна встановлювати тільки на відкритому повітрі не менше, ніж за 6 м від вікон, дверей або гаражів, а відстань до стін та іншого обладнання має бути більша за один метр;

генератор має бути сухим, для цього його потрібно захистити від дощу та підтоплень; якщо торкнутися мокрого генератора або підключених до нього приладів, можна отримати ураження струмом;

перед заправкою електростанції потрібно дати охолонути, інакше паливо може спалахнути та призвести до пожежі;

забороняється зберігати запас бензину поряд із генератором.

Найпростіший спосіб безпечного використання електростанції — під’єднати до генератора подовжувач і до нього вже підключити ті електроприлади, в яких є потреба.

У разі під’єднання електростанції до внутрішніх електричних мереж необхідно забезпечити від’єднання від зовнішніх електромереж — під час роботи генератора зовнішнє електропостачання може бути відновлене, що призведе до короткого замикання, виходу з ладу обладнання, пожежі та інших непередбачуваних наслідків. Тобто підключити електростанцію до найближчої розетки в будинку можна, лише попередньо відключивши автомати на ввідному щитку.

Проте, якщо у будинку (дачі) часто відбувається припинення постачання електричної енергії, рекомендуємо підключити електростанцію до внутрішньої мережі через перекидний рубильник або систему автоматичного включення резерву (АВР).

До перекидного рубильника потрібно під’єднати живлення від електромережі, знизу — кабель від електростанції. Середні контакти призначено для підключення струмоприймачів електроенергії. Звертаємо увагу, що рубильник або АВР повинен знаходитися після лічильника та ввідного автоматичного вимикача.

Якщо в будинку мережа, що має 3 фази (380 В), то рекомендуємо все ж зробити резервною тільки одну фазу для підключення її до електростанції. На цю фазу можна під’єднати тільки найважливіші електроприлади: холодильник, освітлення, телевізор, комп’ютер або ноутбук.

Наполегливо рекомендуємо, щоб приєднання електростанції до мереж будинку виконували спеціалісти. Також при встановленні генератора забороняється виконувати підключення електростанції до домашньої мережі, якщо потужність електростанції може значно перевищувати пропускну здатність розетки (як правило, вона витримує не більше 3,5 кВт). Тобто підключити електростанцію до найближчої розетки в будинку, попередньо відключивши автомати на ввідному щитку, можна лише перевіривши параметри розетки (10А — 2,2 кВт або 15А — 3,5 кВт).

В іншому разі, коли електростанція має більшу потужність, підключати її до розетки заборонено. Як наслідок, у зв’язку з перевищенням максимального навантаження можливе коротке замикання в електричній проводці та виникнення пожежі в будинку.

Не нехтуйте правилами електробезпеки. Будьте обережними, бережіть себе та своїх близьких!