«ТЕХНІКА ЗУПИНКИ ДУМОК»

Ефективність цієї техніки визначається тим, що під час правильного її виконання зміщується фокус уваги з потоку негативних думок, у такий спосіб розбивається їхній перебіг та нормалізується емоційний стан.

Порядок виконання:

1. Зосередьтеся на потоці думок, які проходять у цю хвилину, тобто усвідомте їх (при цьому можна, якщо дозволяє ситуація, заплющити очі).

2. Зберіть усю свою волю в кулак, подумки уявіть кнопку стоп-сигналу чи шлагбаум.

3. Уголос, досить твердо, скажіть «стоп» і зупиніть потік думок.

«ХВИЛИНКА РЕЛАКСАЦІЇ»

Розслабте куточки рота, потім – усі м’язи обличчя. Розслабте плечі. Зосередьтеся на міміці обличчя та положенні тіла: вони відображають ваші емоції, думки, внутрішній стан.

Змініть «мову обличчя та тіла» шляхом розслаблення м’язів і глибокого дихання, щоб люди навколо не помітили вашої напруги, стресового стану.

Розслабляйтеся в будь-яких ситуаціях, як тільки відчуєте, що справи йдуть не так, як вам хочеться.

«МЕТОД МОБІЛІЗАЦІЙНОГО ДИХАННЯ»

Важливою складовою усіх видів розслаблюючих практик є вправи із глибоким диханням.

Саме їх використання допомагає швидко знизити стрес різних рівнів. А також є технікою, якою можна скористатися для того, щоб зняти емоційну та фізіологічну напругу від стресу в будь-який час.

Юлія ВОРМАН, практичний психолог.