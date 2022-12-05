У вересні отримала посилку з цибулинами лілій, а в подарунок мені поклали бульби жоржини. Я присипала їх піском та поставила в погребі. Але він у мене неглибокий, і всю осінь там було тепло. Кинулась нещодавно – а жоржина моя проросла сантиметрів на 10! Фото додаю. Що робити тепер із нею і як правильно зберігати до весни?

Олена ХОМЕНКО.

Івано-Франківська обл.

Найперше, що потрібно зробити, – обрізати або обламати відросток. Адже паростки ростимуть і далі та забиратимуть у бульби сили, які їй потрібно економити на весну. Місце зрізу присипте товченим деревним вугіллям або попелом. Після цього бульби закладають на зберігання у прохолодне місце. Як писала нещодавно «Порадниця», тримають їх при температурі 5–7 градусів та вологості 60–70 відсотків. Способи зберігання можуть бути різні.

ПОГРІБ – ОПТИМАЛЬНЕ СХОВИЩЕ

Бульби жоржин гарно зберігаються в погребі у добре просушеній тирсі (краще хвойній, бо має бактерицидні властивості), піску чи торфі в коробках або ящиках. Хоча пісок деякі квітникарі радять використовувати з обережністю, бо він є хорошим середовищем для проростання бульб. Наша дописувачка з Києва Валентина Кучма має цілу колекцію жоржин.

Вона стверджує: не потрібно нікуди спеціально закладати. Якщо в погребі оптимальні умови, бульби просто розкладають на полиці або в ящику до весни. І все. Якщо місця достатньо, то бажано, щоб не торкались одна одної. Так знижується ризик передачі хвороб. А щоб не зморщувались (це трапляється, якщо в погребі сухо), незайвим буде занурити їх у глиняну бовтанку. Бажано з додаванням фунгіциду. Потім просушують. Ірина Тишкевич із Хмельниччини запевняє, що найкраще бульби жоржин зберігаються у попелі.

Раз на місяць їх оглядають. Такі, що мають ознаки загнивання, видаляють. Якщо ж, навпаки, зморщились, злегка збризкують водою з пульверизатора. Невеликі ураження вирізують до здорових тканин.

І ХОЛОДИЛЬНИК ЗАРАДИТЬ

Якщо сховище непридатне для зберігання бульб або його нема, зарадить холодильник. Кореневища замотують у газету, складають у пакет і прибирають у овочевий ящик холодильника. Однак краще зберігатимуться, якщо їх перед тим парафінувати. Такий «кожух» стримуватиме проростання. Парафін нагрівають на водяній бані до 60 градусів. Аби не попекти руки, шийку бульби перев’язують ниткою та занурюють кореневище в парафін. Недолік способу – важко вкрити такою поливою всю поверхню. Тому для зручності бульбу перед тим розділяють на діленки. Навесні очищувати парафін необов’язково.

Дописувачка Тетяна Шевченко радить не морочитись із парафіном, а просто двічі змастити бульби збитим білком за допомогою звичайного пензлика, а потім підсушити. Перед зберіганням можна щільно обмотати бульбокореневища харчовою плівкою. Так зберігаються навіть тоненькі корінці. А крім того, у такій тугій «пелюшці» займатимуть менше місця. Важливо лише не допускати стрибків температур, бо під плівкою утворюватиметься конденсат.

АБО Ж ПРОСТО ХОЛОДНЕ ПРИМІЩЕННЯ

Бульби жоржин зберігають у поліетиленових пакетах із дрібними отворами для вентиляції, пересипавши тирсою, сухим піском, торфом, вермикулітом. Тримають пакети в найбільш прохолодному темному місці.

Якщо ж бульби проростуть вже в лютому, підстав для занепокоєння немає. Висадіть їх у горщик із землею та виставіть на світло. А щойно потепліє, висадіть на клумбу.