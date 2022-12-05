Антибіотики швидко та ефективно борються з бактеріальною інфекцією. Однак, це одні з найконфліктніших препаратів, і від правил їх прийому залежить ефективність лікування.

1. Запивати тільки водою. Цитрусові соки, особливо грейпфрутовий, впливають на хімічний склад антибіотика і збільшують всмоктування ліків із кишківника, що може спричинити передозування з усіма наслідками. Найкраще запивати антибіотик звичайною водою без газу кімнатної температури. Бажано випити з антибіотиком 200 мл води (майже склянку), щоб зменшити ризик виникнення нудоти та інших неприємностей із боку шлунка.

2. Кефір і йогурт – через 3 години. Деякі продукти перешкоджають засвоєнню ліків, роблячи їх прийом марним чи малоефективним. Це стосується молочних: кальцій, який міститься в них, вступає в реакцію з багатьма препаратами, утворюючи нерозчинні у воді солі. Таким чином, антибіотик всмоктується лише на 50 відсотків. Однак не варто повністю відмовлятися від молочних продуктів, їх можна вживати за 3 години до або після прийому ліків.

3. Жири та білки обмежити. Жирна їжа, що містить насичені жирні кислоти, затримує антибіотик у шлуку, певною мірою видозмінюючи його склад. Потрапляючи в кишківник, він вже не має необхідного терапевтичного ефекту. Їжа, що містить білок, не тільки зв’язує лікарські препарати, а й надмірно навантажує печінку та нирки.

Але зниження кількості білка в раціоні також знижує ефективність лікування. Вихід – помірне споживання жирної та білкової їжі. Також варто врахувати, що деякі антибіотики необхідно приймати лише на порожній шлунок, а інші – лише на повний. Це зазначено в інструкції до препарату, про це має попередити лікар.

4. Алкоголь пити можна, але не потрібно. Теоретично випити можна, але небагато – помірне вживання спиртних напоїв не заважає більшості антибіотиків боротися із хвороботворними бактеріями. Проте алкоголь здатний посилити побічні ефекти антибіотиків.

Клітини печінки першими отримають подвійний удар – і з боку алкоголю, і з боку ліків. Також можн відчути сильний головний біль, ймовірні спазми шлунка та блювання, надмірне потовиділення, прискорене серцебиття, підвищення кров’яного тиску. Спиртне допустимо вживати лише через 3 дні після курсу антибіотиків.

5. Продукти для відновлення мікрофлори. Основне завдання антибіотиків – вбивати хвороботворні бактерії. Але «під роздачу» часто потрапляють корисні бактерії кишківника. Внаслідок цього баланс мікроорганізмів порушується і з’являються такі симптоми, як діарея, здуття живота, метеоризм. Для підтримання мікрофлори кишківника лікарі зазвичай призначають пробіотики. Вони також містяться у ферментованих продуктах харчування, які допоможуть покращити стан кишківника під час та після терапії антибіотиками, – це квашена капуста, соління (без додавання оцту), а також кисломолочні продукти – натуральний йогурт і кефір. Між прийомом антибіотика та пробіотика має минати не менше 3 годин.

6. Вітаміни і мінерали. Антибіотикотерапія може призвести до погіршення всмоктування вітамінів, а також більш швидкого їх розкладання. Тому в харчуванні мають з’явитися продукти, багаті на вітаміни та мінерали. Вони є в сирих овочах і фруктах. Джерела вітаміну C: зелень петрушки, червоний перець, помідори, смородина, шипшина. Необхідні мікроелементи та вітаміни групи B містяться в цільнозернових злаках, які є в темному хлібі, коричневому рисі, вівсянці, макаронах з борошна грубого помелу, гречаній та ячній крупі.

7. Клітковина після лікування. Під час прийому антибіотиків варто уникати продуктів, багатих на клітковину, оскільки можуть впливати на те, як шлунок поглинає ліки. Натомість після терапії клітковина стимулює зростання корисних бактерій у кишківнику та сприяє правильному травленню. Тому приділіть увагу артишоку, ягодам, квасолі, броколі, сочевиці.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.