Українські військовополонені зможуть листуватися з рідними. Відповідні домовленості були досягнуті під час перемовин Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Національного інформаційного бюро та Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

Йдеться про листування, яке гарантоване ст.71 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Правила написання кореспонденції розробило НІБ. Доставку листів в обидва боки організує МКЧХ, інформує Мінреінтеграції.

Наразі зв’язок забезпечуватимуть між родинами та військовополоненими, статус яких підтверджений Червоним Хрестом.