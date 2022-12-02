В умовах нестабільного зв’язку та інтернету не завжди можна викликати швидку чи сконтактувати з лікарем. Міністерство охорони здоров’я зібрало поради, щоб бути підготовленими та не панікувати в разі, якщо під час знеструмлення знадобиться медична допомога.

1. Якщо ви чи ваші діти потребуєте регулярного приймання ліків – купіть їх із запасом на декілька місяців.

2. Подбайте про запас батарейок для ваших лікувальних гаджетів (слухові апарати, портативні небулайзери). Якщо ви користуєтесь окулярами або лінзами, придбайте запасні.

3. Якщо лікування потребує електроенергії (наприклад небулайзер), обговоріть із лікарем альтернативи на випадок кризи.

4. Дізнайтесь, де найближча до вас лікарня, перепишіть її адресу на листок. Закачайте в телефон офлайн карти, щоб знайти її за потреби, або ще краще – сходіть туди, щоб вивчити дорогу.

5. Якщо ви не можете дійти до лікарні пішки, а машини в родині немає – познайомтесь із сусідами, поговоріть із друзями і спробуйте домовитись, щоб хтось із них у кризовому випадку допоміг вам дістатись до лікарні.