Через постійні обстріли інфраструктури України тема можливого блекауту стає все більш актуальною. Багато українців непокояться: що робити, якщо все-таки блекаут буде? Психологи радять за можливості підготуватися до відсутності тепла, зв’язку та електроенергії, що допоможе знизити рівень тривожності та стресу. Як це зробити, радить практичний психолог Юлія ВОРМАН.

ПІДГОТОВКА ДО ВІДСУТНОСТІ ТЕПЛА:

Подбайте про теплий домашній одяг, ковдри.

Придбайте дизельний або бензиновий генератор.

Зберігайте тепло. Заклейте/закрийте тканиною щілини у вікнах та дверях.

Подумайте про додаткове джерело тепла: обігрівач, газову грілку або пічку.

ПІДГОТОВКА ДО ВІДСУТНОСТІ ЗВ’ЯЗКУ:

Придбайте радіо на батарейках.

Придбайте мапу вашого міста та України.

Якщо зникне зв’язок лише вашого мобільного оператора, ви зможете скористуватися українським роумінгом. Для цього зайдіть у “Налаштування”, далі в розділ “Сім-карти” або “Стільниковий зв’язок”, виберіть одну з опцій “Мобільна мережа/підключення/вибрати мережу” та вимкніть автоматичний режим. На екрані з’явиться перелік доступних мереж — ви можете вибрати будь-яку доступну.

ПІДГОТОВКА ДО ВІДСУТНОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ:

Закупіть ліхтарики, павербанки (від 20 000 mAh), батарейки, свічки та сірники.

Зробіть запаси їжі швидкого приготування на тиждень, питної та технічної води, базових медикаментів.

Якщо є тварини, закупіть корм та технічні речі.

Підготуйте систему для приготування їжі/нагрівання (газова туристична горілка, балони до неї, сухий спирт і т. д.)

Юлія ВОРМАН, практичний психолог.