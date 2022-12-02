Про квашенку часто говорять: «І подати не соромно, і з’їдять — не шкода». Справді, хрустку кисленьку капустку, особливо приготовлену власноруч, дорогим продуктом не назвеш. А які ж апетитні салати з нею виходять, що набувають нового смаку з іншими сезонними овочами. Та й організм наситять вітамінами у Різдвяний піст. Суперпродукт для зими!

КВАСОЛЕВИЙ

1 банка консервованої квасолі (410 г); 3 середні варені (в мундирі) картоплини; 150 г квашеної капусти; 3 середні мариновані огірки; маленька фіолетова цибулина; олія; чорний мелений перець (за смаком).

Із квасолі злити воду, викласти в миску. Картоплю почистити, нарізати середніми кубиками, огірки — дрібними, цибулю — чвертькільцями. Якщо капуста «довга», нарізати її короткими смужками. Усе з’єднати, поперчити, засмачити олією.

ІЗ ОСЕЛЕДЦЕМ І ДАЙКОНОМ

500—600 г квашеної капусти; 2 середні морквини; 1 середній буряк; 200 г філе слабосоленого оселедця; 1 середня цибулина; 1 дайкон; 0,5 баночки консервованого горошку; свіжа зелень; олія.

Моркву та буряк відварити, почистити, нарізати кубиками. Цибулю та зелень подрібнити. Філе оселедця нарізати маленькими шматочками, дайкон — соломкою. З’єднати всі інгредієнти, додати олію, перемішати.

ГРИБНИЙ

300 г квашеної капусти; 3 середні варені (в мундирі) картоплини; 200 г маринованих печериць; пів пучечка зеленої цибулі; олія; чорний мелений перець (за смаком).

Картоплю почистити, нарізати невеличкими кубиками. Цибулю подрібнити. Гриби (рідину злити) нарізати пластинками. Усе з’єднати, засмачити олією, поперчити, перемішати.

ВІНЕГРЕТ З ОЛИВКАМИ ТА ЯБЛУКОМ

250 г квашеної капусти; 1 середній буряк; 2 середні картоплини; 1 середня морквина; 80—100 г оливок; 1 кисле яблуко; 1 маленька червона цибулина; сіль, чорний мелений перець (за смаком); олія; 1 столова ложка лимонного соку.

Картоплю, моркву та буряк відварити до готовності. Буряк нарізати кубиками, скласти в тарілку і влити олію. Добре перемішати. Так робіть завжди, хоч би який вінегрет готували. Якщо буряк додати разом з інгредієнтами, то вони одразу ж пофарбуються у червоний. Кубиками нарізати моркву та картоплю, оливки — навпіл, цибулю подрібнити.

Яблуко почистити, нарізати кубиками, збризнути соком лимона, щоб не потемнішало. Капусту нарізати короткими смужками. Все з’єднати, посолити, поперчити, засмачити олією, перемішати.

«СУПЕРВІТАМІННИЙ»

500 г квашеної капусти; 2 невеликих кисло-солодких яблука; корінь хрону (15 см); пів пучечка зелені петрушки; 1 чайна ложка насіння кмину; 3 столові ложки олії; 1 чайна ложка цукру; дрібка солі.

Корінь хрону вимити щіткою та замочити на ніч у холодній воді, щоб надати соковитості та пружності. Почистити та дрібно натерти. Капусту віджати та дрібно нарізати. Яблука почистити від шкірки та крупно натерти. Зелень посікти.

З’єднати капусту, яблука, петрушку і тертий хрін, посипати цукром, кмином, за необхідності трохи підсолити та засмачити олією, перемішати.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.