Початок грудня (до настання сильних морозів) – найкращий час для заготівлі живців, які необхідні для проведення зимових і весняних щеплень.

У принципі, їх можна нарізати й наприкінці зими – на початку весни. Але, як показує досвід, останніми роками сильно підмерзають однорічні пагони та бруньки (особливо в кісточкових культур – вишні, черешні, сливи, абрикоси). А використовувати пошкоджені морозом живці не можна.

Для живців нарізайте сильні однорічні пагони довжиною 40–50 см із добре розвиненими бруньками (особливо це стосується кісточкових порід).

Вибирайте пагони із середнього ярусу перевірених високоврожайних і морозостійких дерев (краще – з південної чи південно-західної сторони крони).

Для щеплення непридатні жирові пагони – дзиґи. Вони ростуть усередині крони вертикально догори. Досягають завдовжки 1 м, але мають слаборозвинені бруньки. Пагони повинні мати верхівкову бруньку – тоді вони менше сохнуть.

ЯК І ДЕ ЗБЕРІГАТИ

Зрізані пагони зв’яжіть у пучечки.

Місце для зберігання зазвичай вибирають із північного боку сараю або іншої господарської споруди (навесні тут сніг танутиме повільніше). Для захисту від мишей мішок із живцями обкладіть ялиновим гіллям або загорніть у дрібну металеву сітку. Потім накидайте снігу та ущільніть його. Наприкінці зими на живці, що зберігаються, треба підкинути ще більше снігу, присипати тирсою. При такому укритті вони добре лежать до моменту щеплення (квітень–травень).

Зберігати можна також у холодному підвалі. Нижню частину пагонів занурте на 10–15 см у ємність із мокрим піском, а сам пісок накрийте вологим мохом. Слідкуйте, щоб кора на пагонах не зморщувалась, що свідчить про підсихання.

Можна покласти живці в холодильник, попередньо загорнувши у вологу мішковину та поліетиленову плівку. Але! При такому способі зберігання на пагонах кісточкових культур на початок весни часто починають прокидатися бруньки, що вкрай небажано.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.