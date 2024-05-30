Військові, котрі звільняються зі служби, мають право на грошові виплати. Для отримання кожної з них треба написати рапорт. У правозахисному центрі для військових «Принцип» детально розповідають, на які саме компенсації при звільненні вони можуть розраховувати, якщо служать
ЗА КОНТРАКТОМ
- за невикористану щорічну та додаткові відпустки;
- компенсація вартості за неотримане речове майно;
- на оздоровлення;
- одноразова виплата за підписання першого контракту (якщо раніше її не отримували);
- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань;
- грошове забезпечення та додаткова винагорода за ті місяці, за які військовий не отримав виплату;
- одноразова грошова допомога в передбачених законом випадках у розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.
ЗА МОБІЛІЗАЦІЄЮ
- за невикористану щорічну та додаткові відпустки;
- компенсація вартості за неотримане речове майно (з практики, військові частини виплачують її лише контрактникам, але через суд, наголошують у «Принципі», можливо добитися і мобілізованим);
- на оздоровлення;
- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань;
- грошове забезпечення та додаткова винагорода за ті місяці, за які не отримували виплату;
- премія за особистий внесок у загальні результати служби;
- одноразова грошова допомога в передбачених законом випадках.
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