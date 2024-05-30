Військові, котрі звільняються зі служби, мають право на грошові виплати. Для отримання кожної з них треба написати рапорт. У правозахисному центрі для військових «Принцип» детально розповідають, на які саме компенсації при звільненні вони можуть розраховувати, якщо служать

ЗА КОНТРАКТОМ

за невикористану щорічну та додаткові відпустки;

компенсація вартості за неотримане речове майно;

на оздоровлення;

одноразова виплата за підписання першого контракту (якщо раніше її не отримували);

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань;

грошове забезпечення та додаткова винагорода за ті місяці, за які військовий не отримав виплату;

одноразова грошова допомога в передбачених законом випадках у розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

ЗА МОБІЛІЗАЦІЄЮ