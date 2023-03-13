Як і минулорічний, так і нинішній Великий піст буде для нас усіх, насамперед, постом жертовності. Бо війна накладає свій важкий відбиток на все, чого торкається. Вона може змінити форму, але не змінить суті посту: жертовність, посилена молитва, справи милосердя і самообмеження — заради духовного зміцнення, духовної підтримки, духовної перемоги.

Цей піст — найдовший у православній традиції. Він триває сім тижнів, або 48 днів (цього року — з 27 лютого по 15 квітня). Останній тиждень посту називається Страсним (а кожен його день — Великим), попередні ж шість тижнів — Святою Чотиридесятницею.

Правила Великого посту, яких нині дотримуємося, були встановлені в перших століттях, а закріплені та доповнені в монастирях Православної Церкви впродовж VI—XI століть. Ці правила призначені для всіх православних християн, а не лише для ченців. Великий піст має винятковий устав богослужінь.

1. Повні Божественні літургії звершуються лише в суботні та недільні дні, а також у великі свята.

2. Літургія ранішеосвячених дарів звершується в середу та п’ятницю.

3. Три суботи Великого посту є поминальними (друга, третя і четверта).

4. У перші чотири дні Великого посту на Повечір’ї читається покаянний канон преподобного Андрія Критського. Ще раз повністю він читається ввечері середи п’ятого тижня посту.

5. Наприкінці кожного великопостового богослужіння з понеділка по п’ятницю, а також в перші три дні Страсного тижня — з доземними поклонами читається молитва святого Єфрема Сиріна, яка була укладена в IV столітті.

Блаженнійший Митрополит Епіфаній порівняв шлях посту зі шляхом співстраждання Ісусу Христу. Як страждав Христос? Невинно! Він страждав не за Свої провини, бо як Син Божий Він безгрішний і ніколи ніякого зла не вчинив. Нині весь український народ страждає в жахливих реаліях війни. Ці страждання теж невинні, бо ніякого зла український народ не вчинив росії, яка на нас напала і мучить. А відтак те, що ми зараз терпимо, з духовної точки зору є співстражданням Христу, тобто невинним стражданням.

Наші страждання великі, важким є і той хрест, який ми всі з вами несемо. Однак втіхою нам нехай буде усвідомлення того, що наші невинні страждання неодмінно увінчаються перемогою і славою вічною, як увінчалися ними і страждання Христові.

Тому в дні Великого посту ми повинні зміцнювати свої сили й надихатися усвідомленням неминучості перемоги правди, добра і світла, закликають у Православній Церкві України.