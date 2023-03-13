Уряд закликає громадян повідомляти про їхнє зруйноване або пошкоджене житло. Зробити це можна на порталі «Дія», через Центр надання адміністративних послуг чи нотаріуса.

При фіксації пошкоджень або руйнувань слід дотримуватися кількох важливих правил:

1. Намагайтеся зробити фото або відео хорошої якості, за можливості попередньо увімкніть на телефоні геолокацію.

2. Під час зйомки прокоментуйте своє місцезнаходження, дату, час, деталі пошкодження (за можливості зафіксуйте відомості від третіх осіб, які попередньо мають представитися).

3. Фіксуйте руйнування великим і малим планом, знімайте всі зовнішні та внутрішні пошкодження. Покажіть прилеглу територію й об’єкти, які знаходяться поруч.

4. Збережіть відзняте в первинному вигляді: без використання графічних редакторів, написів тощо.

5. Зробіть копії результатів зйомки та збережіть їх на різних носіях: флешці, файлообміннику тощо.