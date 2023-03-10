Солоний смак бринзи в цьому салаті ідеально поєднується з легкою солодкістю запеченого буряка.
- 2 середні запечені буряки
- 100 г бринзи
- 100 г консервованого горошку
- 5 гілочок свіжої петрушки
- 5 гілочок зеленої цибулі
Заправка:
- 1 зубчик часнику
- 1 столова ложка лимонного соку
- 1 столова ложка гірчиці в зернах
- 3 столові ложки олії
- сіль (за смаком)
- чорний мелений перець (за смаком)
Буряк нарізати середніми кубиками. Бринзу покришити чи нарізати середніми кубиками. Зелень посікти. Викласти в миску, додати горошок. Для заправки змішати олію, гірчицю, сік і вичавлений часник. Полити салат. Перемішати, поперчити. За необхідності посолити.
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