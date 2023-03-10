Солоний смак бринзи в цьому салаті ідеально поєднується з легкою солодкістю запеченого буряка.

2 середні запечені буряки

100 г бринзи

100 г консервованого горошку

5 гілочок свіжої петрушки

5 гілочок зеленої цибулі

Заправка:

1 зубчик часнику

1 столова ложка лимонного соку

1 столова ложка гірчиці в зернах

3 столові ложки олії

сіль (за смаком)

чорний мелений перець (за смаком)

Буряк нарізати середніми кубиками. Бринзу покришити чи нарізати середніми кубиками. Зелень посікти. Викласти в миску, додати горошок. Для заправки змішати олію, гірчицю, сік і вичавлений часник. Полити салат. Перемішати, поперчити. За необхідності посолити.