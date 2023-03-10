У сучасних джерелах пікіруванням частіше називають пересадку або перевалку молодих саджанців із дрібних контейнерів у більші. Із французької «piquet», або «пікірування», перекладається як «кілок». Це пов’язано з тим, що розсаду часто пересаджують під загострений кілочок, що нагадує піку.

Першу пікіровку саджанців проводять у віці 2—3 тижнів. Другу — після досягнення 12 тижнів, якщо коренева система потребує додаткової площі.

Для чого потрібне пікірування розсади, якщо відразу можна посадити сіянці у великі горщики — запитують багато початківців. Річ у тім, що паростку не потрібна велика площа, важливіша кількість кисню в ґрунті. Тому й підійде склянка ємністю 100 мл. Саджанці, що підросли, потребують більшої площі, оскільки розростається коренева система.

Якщо відразу посадите розсаду у великі горщики, зайва волога не виводитиметься через дренажні отвори. Її застій у ґрунті призведе до загнивання коріння, розвитку захворювань, як мінімум — до дуже повільного зростання.

За дві години до процедури розсаду поливають теплою водою, щоб потім було простіше витягати із землі. Підготовлені горщики на три чверті заповнюють ґрунтовою сумішшю, злегка ущільнюючи. У ґрунті пальцем або кілочком роблять заглиблення такого розміру, щоб у нього помістився корінь саджанця на всю довжину.

Рослину акуратно витягають із землі, тримаючи за сім’ядольні листочки чи корінь, але не за стебло, яке при пікіруванні можна легко пошкодити. Акуратно обтрушують землю, за бажання прищипують основний корінь, щоб стимулювати його розгалуження. Про те, чи потрібно прищипувати коріння, городники багато сперечаються.

Розсаду помідорів можна заглибити майже до сім’ядольних листочків, а перці чи баклажани потрібно посадити на ту саму глибину, що була до пікірування.

Можна прищипнути основний найдовший корінь рослини на третину довжини, щоб стимулювати формування бічних коренів. Потім акуратно ущільнюють ґрунт навколо сіянця. Можете навіть перевірити, чи якісно ви зробили пікіровку: легенько підсмикніть сіянець за сім’ядольні листочки вгору. При невдалому пікіруванні рослина висмикується легко, тобто грунт не щільно прилягає до основного кореня та стебла. А при хорошому — ви можете навіть обірвати сім’ядольний листочок, але саджанець міцно триматиметься на своєму новому місці.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.