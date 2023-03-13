Якщо зима була малосніжною, основні посадки малини слід здійснювати рано навесні. Дуже важливо робити це до того, як бруньки на пагонах підуть у ріст.

Зазвичай для цього беруть відростки від кореня однорічних пагонів, що мають добре розвинене мичкувате коріння. Вони найкраще ростуть і згодом дадуть хороший урожай.

А от зелені пагони (весняні та літні) набагато слабше вкорінюються, а посадки просто чахнуть. Вибрані пагони слід очистити, коріння зволожити, й до моменту розсаджування вони повинні залишатися в сирому середовищі (в землі або рідкому гною). Можна викопувати малину разом із земляною грудкою і в такому вигляді проводити посадку, головне, щоб мички не висихали.

Перш ніж розсаджувати, необхідно підготувати місце. Це мають бути прямі ряди, відстань між якими становитиме від 1 до 1,5 метрів. Відстань між окремими саджанцями — до 1 метра. Так полегшите собі догляд за рослинами протягом усього сезону.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.