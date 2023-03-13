Що може бути краще за ароматний свіжий хліб? Лише окраєць, на якому щедрим шаром намащено щось смачненьке. А що саме — вирішувати вам.

БУТЕРБРОДНА ПАСТА «ДОБРОГО РАНКУ»

200 г молочної ковбаси; 2 варених яйця; 40 г м’якого вершкового масла; 1 чайна ложка готової гірчиці; сіль і чорний мелений перець (за смаком).

Усі інгредієнти скласти в блендер, подрібнити. Можна перекрутити двічі на м’ясорубці. Цей рецепт виручить, коли ковбаси залишилось небагато, а треба ситно нагодувати сніданком родину. Подавати краще на підсмажених на сухій сковороді хлібцях.

КРАБОВА ЗАКУСКА

250 г крабових паличок; 1 маленька цибулина; 3 варених яйця; 1 зубчик часнику; 2—3 столові ложки жирної сметани; сіль (за смаком).

Довільно нарізати крабові палички, яйця, цибулину та часник. Викласти в блендер, додати сметану. Збити до однорідності. Посолити, перемішати.

ГРИБНИЙ ПАШТЕТ

30 г лісових грибів (жменя); 1 велика морквина; 1 велика цибулина; 2 варених яйця; сіль і чорний мелений перець (за смаком); олія.

Цибулину нарізати кубиками, морквину середньо натерти. Обсмажити в олії до золотавості цибулю. Додати моркву, готувати на слабкому вогні до м’якості. Викласти відварені гриби, готувати разом приблизно 7 хвилин. Яйця довільно нарізати, додати до грибної маси.

Після охолодження перекрутити все на м’ясорубці або подрібнити блендером. Посолити, поперчити. Якщо не вистачає соковитості, можна додати столову ложку майонезу. Можна їсти паштет одразу, але краще поставити в холодильник і дати настоятися. Через 2 години всі смаки поєднаються і ви отримаєте ніжну закуску. Цей паштет чудово підійде і для фарширування яєць чи млинців.

ВЕРШКОВА НАМАЗКА

250 г кисломолочного сиру (5—9%); 30—40 г густої сметани; 1—2 зубчики часнику; 5 гілочок кропу; сіль і чорний мелений перець (за смаком).

Гілочки кропу відділити від стебел і дрібно посікти. Сир перекрутити двічі на м’ясорубці. Додати сметану, зелень, вичавлений часник. Посолити, поперчити. Добре розтерти виделкою.