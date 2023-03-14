Члени сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, мають право на соціальний захист, нагадує Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти.

Передусім законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов’язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім’ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Призначається вона незалежно від того, чи був страховий (пенсійний) стаж у зниклої особи. Пенсія нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи, від моменту внесення її до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Із моменту встановлення її місцеперебування, поховання чи місцезнаходження останків родини мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячій лінії Офісу Уповноваженого за номером: 0 800 339 247.

Повідомити про зниклих можна особисто Уповноваженому за телефоном: 0(99) 792-01-26. У вихідні можна надіслати повідомлення уViber і Telegram на номер: 0(95) 896-04-21.