Є кілька переваг вирощування рослин у горщиках. Одна з них у тому, що за бажання ви можете часто оновлювати свій «сад», так би мовити, переформатовувати. Крім того, він не вимагає частого розпушування ґрунту або прополювання, потрібний лише помірний полив і добрива. Поки не стартував садово-городній сезон, є час подбати про свій кімнатний сад.

Якщо вирощуєте в горщиках трави, квіти, спеції, кущі або дерева, звичайно, форма та розмір ємності мають велике значення. При її виборі спочатку потрібно враховувати, наскільки висока рослина. Низькорослі види не варто садити у важких та високих контейнерах, і навпаки — пишний кущ погано виглядатиме у вузькому. Конічні посудини дуже нестійкі, особливо для високих та гіллястих рослин. Найбільш стійкими є квадратні та високі. Неглибокі горщики підходять для низькорослих і весняних цибулинних квітів.

Глиняні є найбільш привабливими, та глина з часом розм’якшується, і посудина починає тріскатись. Крім того, не всі горщики стійкі до холоду, тому рекомендується, щоб вони були утеплені взимку. З іншого боку, глина є пористим матеріалом, який дозволяє ґрунту «дихати», що робить їх дуже підходящими для стійких до посухи видів рослин. Протягом літа волога глина зберігає прохолоду для їхнього коріння.

Пластикові підходять для зимового періоду, оскільки цей матеріал не пропускає холодне повітря. Це, однак, впливає безпосередньо на вологість ґрунту — він не висихаєдостатньо швидко. Тому не рекомендується поливати рослини часто.

Дерев’яні горщики хоч і не виглядають міцними та надійними, але за правильного догляду витримують навіть великі кущі та дерева. Щоб запобігти гниттю деревини, рекомендується обробити контейнер сприятливим для рослин і матеріалу препаратом або вимостити горщик ізсередини поліетиленом.

Дерево та глина захищають коріння рослин від спеки, тому підходять для тих, які стоять під сонцем.

Керамічні квіткові горщики дуже гарні, але надто тендітні. Важлива їх перевага в тому, що матеріал не дозволяє волозі швидко випаровуватися, тому не потрібно регулярно поливати рослини. При виборі порцелянових посудин важливо, щоб вони мали дренажний отвір та були морозостійкими.

Рослини в горщиках прикрашають оселю, але їх можна ставити й надворі. Для цього підходять глибокі широкі посудини, які не обмежують розвиток кореневої системи.

Для вирощування невеликих рослин підійдуть неглибокі піддони та в’язані кошики. У таких добре ростуть гірські квіти, наприклад, гвоздики, та килимові рослини, приміром, дикий чебрець та інші. Дуже красивими й ефектними є віконні короби. Вони довгі, вузькі та не дуже глибокі. У них вміщується обмежена кількість ґрунту, тому він має бути збагачений корисними речовинами.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.